南沢奈央、結婚発表 お相手はタップダンサー・安達雄基
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の南沢奈央（35）が1月1日、自身のInstagramを通じて結婚を発表した。
【写真】35歳女優＆振り付け師、ウエディング2ショット
◆南沢奈央、結婚発表
南沢は「新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」とタップダンサーの安達雄基との結婚を発表。「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします」と伝えた。
◆南沢奈央プロフィール
南沢は1990年6月15日生まれ、埼玉県出身。2006年のデビュー以降、主演作「赤い糸」で一躍注目を集め、ドラマ、映画、舞台と幅広く活躍する演技派女優として知られている。主な出演作は、ドラマ「素敵な選TAXI」シリーズ、「地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子」「貴族探偵」「家政夫のミタゾノ 第6シリーズ」など。
◆安達雄基プロフィール
安達は1987年8月19日生まれ、東京都出身。タップダンサー7歳からタップダンスを始め、10代で単身ニューヨークへ渡り修行を積んだ実力派で、「TAP BATTLE JAPAN OPEN」で3連覇を果たすなど日本を代表するダンサーの一人である。近年ではGENERATIONS、Da-iCE、s**t kingzなど、様々なアーティストの振付や演出も手掛ける。（modelpress編集部）
