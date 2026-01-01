草刈正雄の娘・草刈麻有、父の事務所に所属発表「新しい世界に踏み出す決断をいたしました」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優・モデルの草刈麻有が1日、自身のInstagramを更新。父・草刈正雄の事務所であるバービィオフィスに所属したことを発表した。
【写真】草刈正雄の娘、美背中際立つ衣装姿
麻有は「新年あけましておめでとうございます 本年もどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶し、「このたび、父・草刈正雄の事務所にて新たなスタートを切ることになりました」と発表。「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、新しい世界に踏み出す決断をいたしました。まだまだ未熟ではありますが、初心を決して忘れず、これまでの経験を大切にしながら、一つひとつ丁寧に取り組んでいきたいと思います」と意気込んだ。
最後には「心機一転、表現者として真摯に歩みを進めてまいりますので、 これからもよろしくお願いします」と美背中が際立つ自身のソロショットとともにつづっている。（modelpress編集部）
麻有は、1993年4月20日生まれ、東京都出身。父親は俳優の草刈正雄、母親は元モデル兼女優の大塚悦子、姉はタレントの紅蘭。2006年よりモデル・女優として活動。2009年からはSeventeenの専属モデルも務めた。主な出演作は「3年B組金八先生」第8シリーズ（TBS／2007年〜2008年）、「幕末グルメ ブシメシ！」（NHK／2017年）、連続テレビ小説 ちむどんどん（NHK／2022年）、映画「蘇りの血」（2009年）、「少女たちの羅針盤」（2011年）など。
