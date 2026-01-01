Éô²°¤Î¼¾ÅÙ¤Ï50¡ó°Ý»ý¤¬ÍýÁÛ¡ª °ìÆü¤ÎÂÎ²¹¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È²¹³è¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É
¥«¥é¥À¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¡¢Îä¤¨¤¿¤é²¹¤á¤ë¤Î¤¬²¹³è¤Î´ðËÜ¡£¤Ç¤âÂÎÆâ»þ·×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÂÎ²¹¤Î¥ê¥º¥à¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÍÏ»»þÃæ¥«¥é¥À¤ò²¹¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ä«¤«¤éÃë´Ö¤ÏÈ¯Ç®¤ËÎå¤ß¡¢Ìë¤ÏÌ²¤ë»þ´Ö¤Ë¸þ¤±¡¢ÊüÇ®¤ò°Õ¼±¤·¤¿²¹³è¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£°å»Õ¤ÎÀÐ¸¶¿·ºÚ¤µ¤ó¤È°ËÆ£»Ë»Ò¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÂÎ²¹¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
Ä«¡§¸áÁ°2»þ¡Á8»þ¤ÏÂÎ²¹¤¬Äã¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤«¤é¡Ä
¡ µ¯¾²»þ¤Ë¿²¾²¤Ç·Ú¡Á¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
Îä¤¨¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·ìÎ®¤¬°¤¯¡¢ÌÜ³Ð¤á¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÜ³Ð¤á¤¿¤éÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤È·ìÎ®¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢¥«¥é¥À¤â²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤ÏÂ©¤ò»ß¤á¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¢ ÌÜ³Ð¤á¤ë1»þ´ÖÁ°¤«¤é¼¼²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯
¡Ö¿çÌ²Ãæ¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃÈ¤«¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´¥Áç¤¹¤ë¤·¿çÌ²¤ÎË¸¤²¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«Êý¤¬°ìÈÖÎä¤¨¹þ¤à»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ²¹¤â°ìÈÖ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤»þ´ÖÂÓ¡£ÌÜ³Ð¤á¤ë1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
£ ÊÝ²¹À¡õµÛ¼¾Â®´¥À¤Î¹â¤¤²¼Ãå¤òÁª¤Ö
¡Ö¼¼Æâ¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Æ´À¤ò¤«¤¡¢´ÀÎä¤¨¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÝ²¹À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÛ¼¾Â®´¥À¤â¤¢¤ë²¼Ãå¤ò¤Ä¤±¡¢ÆüÃæ¤Î´À¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âËº¤ì¤º¤Ë¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë¡£¡Ö¤ªÊ¢¤ÏÎä¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÊ¢´¬¤¤Ï¥Þ¥¹¥È¡£¥·¥ë¥¯¤ä¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
Ãë¡§ÂÎ²¹¤Î¾å¾º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²¹³è¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤ª¤¦
¡ Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤À¤é¡¢¼¡¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò
ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤È¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤Ð¤«¤ê°û¤à¤Î¤ÏNG¡£¡Ö¥«¥é¥À¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é1ÇÕÄøÅÙ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ß¤¹¤®¤ë¤ÈÎä¤¨¤Î¸¶°ø¤Ë¡×¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë¡£¡ÖÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ó¤À¤é¡¢¼¡¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¡£¤½¤ó¤Ê½¬´·¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎä¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¢ ¥Ö¥ë¥Ã¤ÈÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÝ²¹¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë
¼êÂ¡¢¼ó¡¢¼ª¡¢Æ¬¤Ê¤É¡¢Ç®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤ò²¹¤«¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Á´¿È¤ÎÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÂÎ²¹¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»éËÃ¤òÇ®¤ËÊÑ¤¨¤ëºÙË¦¡¢³ì¿§»éËÃºÙË¦¤Ï¸ª¹Ã¹üÉÕ¶á¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤éÇØÃæ¤ÎÃæ¿´¤Ë¥«¥¤¥í¤òÅ½¤ë¤ÈÁá¤¯²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
£ ²°³°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ï¡¢Îä¤¨¤ËÈ÷¤¨¤ë»þ´Ö¤È¾ì½ê¤ò»ý¤Ä
´¨ÃÈº¹ÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÈèÏ«¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤È³°¤Î´Ö¤Ë¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÖ¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´¨¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¶õ´Ö¤ä»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Âð¤Ê¤éÏ²¼¤ä¸¼´ØÉÕ¶á¤Þ¤ÇÉô²°¤ÈÆ±¤¸²¹ÅÙ¤ËÃÈ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¤ ±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¤é¡¢³¬ÃÊ¤äºäÆ»¤ÇÂç¤¤¤¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë
¥«¥é¥À¤ò²¹¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬Å´Â§¡£¡Ö¶ÚÆù¤¬¼ý½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Îä¤¨¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Ê¤é±¿Æ°¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¤é³¬ÃÊ¤äºäÆ»¤òÎ¨Àè¤·¤ÆÁª¤Ó¡¢¤ª¿¬¤äÂÀ¤â¤â¤ÎÂç¤¤¤¶ÚÆù¤òÆü¾ï¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¥ µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½ÀÆð¤ËÃ¦¤®Ãå¤¹¤ë
ÃÈË¼¤Î¸ú¤¤¤¿ÅÅ¼Ö¤ä¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ë¤¤¤Î¤Ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤ÏÂÎ²¹¥ê¥º¥à¤òÍð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£¡ÖÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤¥À¥¦¥ó¤ÎÃæ¤ËT¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Ê¤ó¤Æ³Ê¹¥¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ë´Ä¶²¼¡£Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤½Å¤ÍÃå¤ÇÂÎ²¹Ä´Àá¤ËÎå¤ó¤Ç¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
Ìë¡§¸á¸å4»þ¡Á9»þ¤ËÂÎ²¹¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë
¡ ÆþÌ²¤Ë¸þ¤±¡¢¼¼²¹¤ò½ù¡¹¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤¯
¡ÖÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¼²¹¤ò¤º¤Ã¤È¹â¤¯ÀßÄê¤»¤º¡¢½¢¿²¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë¡£¡Ö´¥Áç¤¹¤ë¤È¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤¬ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤âÂç»ö¡£50¡ó¤Î¼¾ÅÙ¤Î°Ý»ý¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¢ ¿çÌ²Ãæ¡¢ÊüÇ®¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò±é½Ð
ÌÀ¤±Êý¤Ë¸þ¤±¡¢ÊüÇ®¤·ÂÎ²¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬´¨ÂÇ®¤¬°ÂÌ²¤Î´ðËÜ¡£¼«Á³¤Ë²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ëÅò¤¿¤ó¤Ý¤«¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÀßÄê¤·¤ÆÊüÇ®¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
£ ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢É÷Ï¤¥¥ã¥ó¤ÏNG
²¹³è¤Ç¡¢±¿Æ°¤ä¿©À¸³è¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â´ÊÃ±¤Ç¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬ÆþÍá¡£¡Ö¿ôÆüÂ³¤±¤ë¤À¤±¤ÇÌ²¤ê¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£ÌÈ±ÖÎÏ¤Ë¤âÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
ÍâÄ«¡§¼«Ê¬¤ÎÂÎ²¹¥ê¥º¥à¤Ï¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë
¡ ÂÎ²¹¤òÂ¬¤ë½¬´·¤Ï¡¢¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡õ²¹³è¤Ë¥Þ¥¹¥È
¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¹³è¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÂÎ²¹¥ê¥º¥à¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¡£À¸³è½¬´·¤òÀ°¤¨¤ì¤ÐÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢²¹³è¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¢ µÙÆü¤Ï°ìÆüÃæ²È¤Ç²á¤´¤µ¤º¡¢1²ó¤Ç¤â³°½Ð¤ò
²¿¤âÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤µÙÆü¤Ç¤â¡¢²È¤«¤é½Ð¤º¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é³°½Ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¹±¾ïÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¡£Ì²¤ë»þ´Ö¤âÊ¿Æü¤ÈµÙÆü¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë²á¤´¤»¤Ð¡¢²¹³è¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿Êý¡¹ÀÐ¸¶¿·ºÚ
°å»Õ¡£¡Ö¥¤¥·¥Ï¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Éû±¡Ä¹¡£´ÁÊý°å³Ø¡¢¼«Á³ÎÅË¡¡¢¿©»öÎÅË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç²¹³è¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¡Ø¥«¥é¥À¤ò²¹¤á¤ÆÎä¤¨¤ò¤È¤ë¡ª ²¹³è365Æü¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£°ËÆ£»Ë»Ò
°å»Õ¡£¡Ö¤¢¤ä¤³¤¤¤È¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¡£ÆüËÜ·ÁÀ®³°²ÊÇ§ÄêÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÂÎ°é¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¡£¿©»öÎÅË¡¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Ø¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÍ½ËÉ°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦È¬½Å³ß²¦ÌÀ¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÈÄÁÒ¥ß¥¥³
anan 2476¹æ¡Ê2025Ç¯12·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê