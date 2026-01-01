ポルシェ984（1984年）

ポルシェのラインナップのエントリーモデルである914の後継として、924がデビューした。しかし、それ以降、ミドシップモデルの登場は1996年のボクスターを待たねばならなかった。この984は、1980年代に発売されていたかもしれないミドシップ・コンバーチブルだ。

【画像】スポーティかつラグジュアリーな4シーター【ポルシェ928を詳しく見る】 全28枚



軽量で空力性能に優れ、手頃な価格の984は、米国市場の若い愛好家を引き込むために設計された。137psの2.0L水平対向4気筒エンジンと、マニュアル・トランスミッションを搭載する予定だった。



キャビンは944の部品を組み合わせて作られている。インテリアが完全に仕上げられていることから、完成間近だったことがわかる。開発は急遽中止され、ポルシェによれば、1987年の株式市場暴落後に米国での新車販売が急落したことが理由だという。



ポルシェ959パリ・ダカール（1985年）

959は、グループBラリーへの参戦コストが非常に高かったために出場を見送られた。そこでレーシングドライバーのジャッキー・イクス氏がポルシェを説得し、959を改造してパリ・ダカール・ラリーに出場させた。このラリーは人と機械の両方に多大な負担をかけるオフロード耐久レースだ。



1985年のダカールでは、数々の機械的問題により959は完走できなかった。チームは翌年、リベンジを誓って参戦し、見事にワンツーフィニッシュを飾った。959は欧州の他のラリーイベントでも勝利を収めたが、ダカールの表彰台には再び立つことはなかった。



959をラリーカーにするには大規模な改造が必要だった。危険な砂漠の障害物から重要な機械部品を守るため、車体下部に厚いスキッドプレートが追加され、車内にはフルロールケージが設置された。ポルシェは技術支援車両として、928由来のV8エンジンを搭載したメルセデス・ベンツ280GEを使用することもあった。



ポルシェ959（1986年）

ポルシェは当初、959コンセプトを量産化した際、グループBレースを支配するという使命を念頭に置いていた。当時最高峰のハイパフォーマンスカーの1つである959は、450psを発生するツインターボチャージャー付き2.8L水平対向6気筒エンジンを搭載している。



959にはアラミドやノーメックスといった軽量素材を多用することで、車両重量を抑えた。限定生産モデルとして発売され、42万ドイツマルクという天文学的な価格にもかかわらず、即完売した。ポルシェの記録によれば292台が生産されたようだ。AUTOCAR英国編集が倉庫を見学した際、少なくとも4台を確認できた。



ポルシェ928 H50（1987年）

928 H50のようなコンセプトカーは、ポルシェが性能と乗員居住性の両立を試みてきたことを示唆している。H50は、928をロングホイールベース化し、小型のリアドアを備え、4人乗りのスペースを確保した実験的なモデルだ。約8000kmにおよぶテスト走行の後、ポルシェに期待されるドライビング・ダイナミクスを実現するには剛性が不十分だと判断された。



ポルシェ928コンバーチブル（1987年）

計画通りなら、928は911に代わるポルシェのフラッグシップモデルとなるはずだった。研究開発部門は量産化を見据え、この実験的な928コンバーチブルも製作していた。しかし、経営陣は1988年末、経費削減のためこのプロジェクトを凍結した。



このコンバーチブルは、ロッカーパネルからベルトラインまでは標準の928とほぼ同一だ。それより上部では、長いトランクリッドと、キャビン後部に収納される布製ソフトトップを備えている。コンバーチブル化により従来の2＋2から2シーターへ変貌し、重量は約50kg増加した。



ポルシェ989（1988年）

ポルシェは、家族向けのスポーティなセダンを導入すれば、1980年代後半の財政難から脱却できると考えていた。989は4ドア版911として構想されたが、空冷水平対向6気筒エンジンではなく、アウディのV8と密接に関連する4.2L V8を採用した。基本仕様では355psを発生する。



989は量産間近まで進み、1995年の発売も確定していた。しかし、1991年、設計・生産コストの懸念から開発中止となってしまった。996型911は989からいくつかのデザイン要素を取り入れているが、ポルシェの4人乗りセダンという構想自体はその後10年以上も棚上げされていた。



ポルシェ・パナメリカーナ（1989年）

数十年にわたる911のデザインを刷新するため、デザイン部門はパナメリカーナというコンセプトを描いた。ビーチバギー風の簡素な仕上がりで、もし実現していれば、ドイツで最も愛されるリアエンジンスポーツカーに革命をもたらしたはずだ。量産化には至らなかったものの、傾斜したヘッドライトを含むいくつかのデザイン要素は、後に993型911や初代ボクスターに採用された。



パナメリカーナ・コンセプトは964型911をベースとし、未来的なボディは軽量複合材料で製作されている。開発チームは1990年代初頭に限定モデルとしてデビューすると確信していたが、経営陣はコストの理由からプロジェクトを中止した。



メルセデス・ベンツW124ベースのV8テスト車両（1991年）

ポルシェは、メルセデス・ベンツW124型Eクラスのボンネット下に989向けの4.2L V8エンジンを搭載し、実走行条件下でのテストを実施した。当時の資料によれば、W124が選ばれた理由は、989とサイズ・重量・性能が近似していたためである。この水冷V8エンジンが量産化されることはなかったが、911の空冷水平対向6気筒エンジンの後継候補としても真剣に検討されていた。



ポルシェ932コンセプト（1991年）

932は、このコレクションの中でも最も謎に包まれた車両の1つだ。ポルシェはイタルデザイン社の作品だと説明するが、その起源に関する情報は一切失われているという。イタルデザインにさえこのプロジェクトに携わったという記録が残っておらず、真相の解明は難しい状況だ。唯一、量産候補には決してならなかったことだけが分かっている。

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます）



