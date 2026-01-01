秘密の倉庫に隠されたポルシェの「歴史」

ポルシェは、一般の人々にはめったに見せることのない貴重なコレクションを保存・維持している。

【画像】速すぎたポルシェのレーシングカー【911カレラRSR 2.1ターボと935を詳しく見る】 全35枚

その秘蔵の品々は、ドイツ・シュトゥットガルト郊外の何の変哲もない建物に保管されている。何百台もの車両（プロトタイプ、ワンオフ車、レーシングカーなど）が隠されており、時折、モーターショーや新車発表会などの特別なイベントのために持ち出される。



シュトゥットガルト郊外にあるポルシェ秘蔵のコレクションをいくつか紹介する。

AUTOCAR英国編集部は、この貴重なコレクションを管理する担当者アレクサンダー・クライン氏に依頼し、施設を見学させていただいた。本特集では、おそらく多くの人が今まで見たことないであろう、素晴らしいポルシェをいくつか紹介しよう。

（翻訳者注：この記事に記載されている情報は、AUTOCAR英国編集部による訪問時のものです。現在では保管車両や状態が変化している場合があります）

ポルシェ・タイプ60（1938年）

ポルシェを「大衆車」と呼ぶのは少し無理があるが、同社の創業者フェルディナンド・ポルシェ氏（1875-1951）は、自身の名を冠したスポーツカーを作る前に、初代のフォルクスワーゲン・ビートルを開発した。彼は1936年に最初のテスト車両を製作し、1938年に量産プロトタイプを完成させた。この車両は『タイプ60』と呼ばれ、後に量産化されると『ビートル』の愛称で親しまれることになる。



ポルシェ・タイプ60（1938年）

タイプ60は量産型ビートルと非常によく似ており、ボディ形状からリアに搭載された空冷式直列4気筒エンジンに至るまで、数多くの共通点がある。高級車ですら3速で妥協していた時代に、4速マニュアル・トランスミッションを装備するという斬新な存在だった。フェルディナント・ポルシェ氏は1948年に製作したミドシップエンジン搭載のタイプ356に、ビートルの水平対向4気筒エンジンの改良型（最高出力35ps）を搭載した。



ポルシェ・タイプ60（1938年）

フォルクスワーゲン・バス（1949年）

ポルシェは商用バンには手を出さなかったため、レースのサポート車両は他社から調達していた。初代フォルクスワーゲン・バスは頑丈で安価、維持費も比較的安いため人気だった。ポルシェは積載量を増やすためにこの車両のルーフを高く改造し、オリジナルにはない独自のボディスタイルを生み出した。



フォルクスワーゲン・バス（1949年）

ポルシェ550スパイダー（1953年）

ポルシェ550スパイダーはレース用に設計された。約540kgの車体に110psの水平対向4気筒エンジンを搭載し、1950年代のレースで大活躍を見せた。生産終了後も長年にわたり勝利を重ね続けた。

今日でもそのレースの血統は忘れられていないが、550スパイダーはレースよりもショービジネスと結びつけられることが多い。これは1955年に米国人俳優ジェームズ・ディーンが亡くなった事故との望まぬ関連性によるものだ。



ポルシェ550スパイダー（1953年）

ポルシェ597ヤークトヴァーゲン（1955年）

1955年、創設されたばかりの西ドイツ軍は自動車メーカーに対し、ウィリス・ジープを模した低コストで効率的な四輪駆動車を要求した。ポルシェはこれに応じ、同社初のオフロード車となる597を提案する。356由来の水平対向4気筒エンジンをリアに搭載する、機能性重視のシンプルな設計だった。

しかし、生産コストが高すぎた上、ポルシェは生産体制を迅速に整えられなかったため、政府の契約を獲得できなかった。代わりに、ライバルのDKWムンガが西ドイツ軍に正式採用された。



ポルシェ597ヤークトヴァーゲン（1955年）

ポルシェ911Sタイプ915（1970年）

タイプ915は、911の車体に大人4人分のシートをどう配置するかを模索したモデルだ。ホイールベースを約30cm延長し、クーペでありながら4名が比較的快適に搭乗できる空間を確保している。しかし、ポルシェの経営陣は、他モデルと共食いになることを懸念し、量産化を見送った。



ポルシェ911Sタイプ915（1970年）

ポルシェ911カレラRSRターボ2.1（1974年）

ポルシェはターボチャージャー搭載911の優位性を示すため、ウィング付きワイドボディのカレラRSRターボ2.1を開発した。過給機により2.1L水平対向6気筒エンジンの出力は300psから460ps以上に跳ね上がった。1974年、ル・マン24時間レースのコース沿いには大勢のファンが詰めかけ、疾走するRSRが噴き出す炎を見物した。1台目はレース開始8時間でリタイアしたが、2台目は2位でフィニッシュした。



ポルシェ911カレラRSRターボ2.1（1974年）

911の標準ブレーキでは、RSRのターボパワーには不十分だった。そのため、ドリルドローターと917風のフィン付きブレーキキャリパーを備えた専用ブレーキシステムが採用された。また、センターロック式ホイールと改良型サスペンションも備わっている。



ポルシェ911カレラRSRターボ2.1（1974年）

ポルシェ924レコードカー（1976年）

ポルシェは、デビューしたばかりの924を宣伝するため「日曜日に勝てば月曜日に売れる」というキャッチフレーズに注目した。そして、イタリア・ナルドの高速オーバルコースで速度記録を樹立するための特別な1台を製作。253psのエンジンと空力ボディを備えていたが、結局のところ記録挑戦は実現しなかった。



ポルシェ924レコードカー（1976年）

ポルシェ935（1976年）

935は耐久レース向けに開発された911の進化形だ。ターボチャージャーと燃料噴射装置を備えた水平対向6気筒エンジンは700psを超える出力を安定して発揮できた。初期の935は標準の911と外観が似ているが、後期型では空力性能を高めるためにフロントバンパー一体型のヘッドライトを採用した。



ポルシェ935（1976年）

ポルシェ・タイプ995（1978年）

タイプ995の設計指針は、燃費、安全性、低排出ガスに重点を置いていた。928をベースに開発され、気筒休止システム付き3.0L V8エンジン、あるいは2.2L直列4気筒エンジンが用意された。電子制御式デュアルクラッチ・オートマティック・トランスミッションにより、少なくとも理論上は燃費を向上させた。



ポルシェ・タイプ995（1978年）

ポルシェ924カレラGTR（1980年）

924カレラGTRもまたホモロゲーション・スペシャルだ。ポルシェは1980年、グループ4規定を満たすため17台を製作した。大型インタークーラー、一体型ロールケージ、調整式サスペンション、935から流用した大型ブレーキを装備している。



ポルシェ924カレラGTR（1980年）

ヘス・ポルシェ シングルトラック356（1980年）

楽器製造業者ペーター・ヘス氏は3年半をかけて、356のエンジンを積んだバイクを一から製作した。心臓部はスーパー90の1.6L直列4気筒エンジンで、出力は60psに制限されている。それでも最高速度は約240km/hに達する。



ヘス・ポルシェ シングルトラック356（1980年）

計器盤、シャフトドライブ、フォークはBMWのバイクから流用した。フレームはヘス氏が設計し、エンジン温度を制御するためオイル容量を増やし、2基のオイルクーラーを搭載。世界に1台しかないこのバイクは完成度が高く、ドイツ当局から公道走行の認可を得ている。



ヘス・ポルシェ シングルトラック356（1980年）

ポルシェ959風洞実験車両（1982年）

この959の初期プロトタイプは、1982年に風洞実験で使用された。ここから発展したコンセプトモデルがフランクフルト・モーターショーでファンを驚かせたのは、その翌年のことだ。テスト車両のスポイラーはトランクリッドに一体化され、車体下部にはプラスチックカバーが装備されている。ボディ全体に手書きのメモが残されているのは、Cd値0.31という空気抵抗係数を達成するまでに数多くの調整が行われた証だ。



ポルシェ959風洞実験車両（1982年）

ポルシェ959コンセプト（1983年）

959はフランクフルト・モーターショーでコンセプトモデルとして初公開された。911の過激な進化形で、FIAのグループB規定に適合する圧倒的なパワーを持つフラッグシップカーを予見していた。コンセプトと量産モデルの外観上の差異としては、フロントバンパーに追加されたエアベント、ドア後方のエアインテーク、異なるホイールなどがある。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます）



ポルシェ959コンセプト（1983年）