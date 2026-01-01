SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）が1日、本紙既報通り結婚することを自身のSNSで正式発表した。お相手は男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）。さらに正午には女優・長澤まさみ（38）が映画監督・福永壮志氏（43）との結婚を発表するなど、2026年の芸能界は結婚報告ラッシュで幕開けとなった。

今月中に婚姻届を提出し、来週に都内でツーショット会見を行う。挙式・披露宴は未定。スポニチ本紙の取材では、出会いは14年末。辻本が名古屋駅前でテレビ特番のチラシを配っている時に、松井らSKEメンバーが通りかかり、あいさつを交わしたのが初対面。それから数年後、共通の知人を通し再会。22年に辻本が松井を誘い、友人を交えてキャンプに行ったことで急接近し、交際に発展、3年の交際を実らせてゴールインした。

元日から芸能界からは幸せな報告が相次いだ。俳優の本郷奏多（35）は同日、X「本郷奏多 スタッフ（公式）」で結婚を発表。お相手については「一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と説明した。

さらに正午には大ニュースが。女優・長澤まさみ（38）が1日、結婚を発表した。お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。長澤の所属事務所「東宝芸能」の公式サイトなどで発表された。

お相手の福永氏は1982年9月10日生まれ、北海道出身。2007年にニューヨーク市立大学ブルックリン校・映画学部を卒業し、15年に「リベリアの白い血」で長編映画初監督。ドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン1の第7話でも監督を務めている。

人気アニメ「チェンソーマン」のマキマ役などで知られる声優の楠木ともり（26）も自身のXを通じて結婚したことを報告。「私事で恐縮ですが、学悠の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と伝えた。

楠木は人気アニメ「チェンソーマン」のマキマ役などで知られており、シンガーソングライターとしても活動している。

女優の南沢奈央（35）はタップダンサーの安達雄基との結婚を発表。南沢はインスタグラムを通じ「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします」と伝えた。

「Cateen(かてぃん)」ことピアニストの角野隼斗（30）も結婚を発表。お相手について「表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬できる方です」とつづった。