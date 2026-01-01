資産がアッパーマス層、準富裕層へと増えるにつれ、FXや仮想通貨、未公開株といった高利回りな投資の誘惑も増えていきます。しかし、知識が乏しいまま安易にリスクをとることは、マネープランそのものを白紙に戻してしまう危険性を孕んでいます。市川雄一郎氏の著書『普通のひとでも富裕層になれる シンプルな投資の学び』（日経BP）より、退職金や老後資金を狙う悪質な手口と、それを回避するための金融リテラシーについて解説していきます。

FX、仮想通貨…「高利回り」をうたう投資商品のワナ

アッパーマス層から準富裕層へと進む過程では、資産が増えるにつれて投資の選択肢も大きく広がります。しかしその一方で、高リスクの商品や未知の投資機会に手を出すことは、大きな損失を招く可能性があることを忘れてはいけません。

特に、FX（外国為替証拠金取引）や仮想通貨、未公開企業への出資、不動産型クラウドファンディングなどは、大きな利益を期待できる一方で、非常にリスクの高い商品として知られています。

実際、これらの商品は短期間での高い利回りが宣伝されることが多く、魅力的に感じられるかもしれませんが、その分リスクも大きく、特に元本を失う危険性が常に伴う点に注意すべきです。

老後資産が水の泡…投資詐欺で老後計画が頓挫した人も

例を挙げると、ある人は老後の夢をかなえるため長年かけて貯めた資産を投資詐欺で失ってしまいました。この人は、広い庭付きの家に住み替え、花壇をつくってバラを育てるという目的のために努力して資産を積み上げてきましたが、リスクの高い投資に手を出した結果、大半の資産を失い、計画が頓挫してしまったのです。

このような事例からもわかる通り、高いリスクを伴う商品には、安易に手を出すべきではありません。特に高齢者にとっては、資産の保全が最優先課題となるため、厳禁といっても過言ではないでしょう。

「金融商品」と「そうでない商品」の区別

さらに注意すべき点は、金融商品とそうでない商品の区別です。

たとえば、かつてテレビCMなどで広く紹介され、一般にも一定の認知があった不動産関連の投資商品がありましたが、実はその商品は金融庁の監督下にある金融商品ではなく、都道府県の認可を受けて運営されていたファンド形式のものでした。課税方式もいわゆる20.315％の源泉課税ではなく、雑所得扱いになるため、原則確定申告が必要になるものでした。こうした点も理解せずに購入されてしまう人も多くいます。

また、このような商品は、高い利回りについてクローズアップされがちですが、運用の仕組みやリスクが十分に説明されていないケースが多く、実際に運用に失敗すると元本を大きく失う可能性があるため、大変危険です。また、雑所得として課税されるため、宣伝されている利回り通りの利益が得られるわけではない点にも注意が必要となります。

老後資金確保のためには利回りよりも「安全性」を重視して

このように、投資を行う際には商品そのもののリスクや仕組みを十分に理解することはもちろん、金融庁に登録された信頼性の高い商品を選ぶことが重要です。

また、運用資産が増えるにつれ、より多くの投資機会が見えてきますが、それに比例して誘惑も増えます。繰り返しますが、特に高齢者は将来の生活費や老後資金を確保するために、安全性の高い運用を心がけることが重要です。

高リスク商品は「精神的負担」も無視できない

リスクの高い投資商品の落とし穴には、目に見える損失以外にも、さまざまな危険性やデメリットが潜んでいることが多いことも理解しておくべきでしょう。つまり、精神的な負担です。これを無視することはできません。

高リスク商品は価格変動が激しいことが多く、そのため常に相場を気にかけ、一喜一憂する日々を送ることになりかねません。特に、日中の仕事に集中できない、夜眠れないといった状況に陥ると、日常生活に支障をきたす可能性もあります。冷静な判断力を失い、さらにリスクの高い取引を繰り返してしまう悪循環に陥ることも少なくありません。

また、高リスクの投資に時間を費やしすぎると、本業や家族との時間といった、他の大切なものを犠牲にしてしまう可能性があります。「楽をして儲けたい」という安易な考えで始めた結果、本来注力すべきことから目を背けてしまうのは、本末転倒といえるでしょう。

うまみの多い案件のなかには「投資詐欺」も

さらに、高リスクな投資案件のなかには、悪質なもの、場合によっては詐欺が紛れ込んでいることもあります。これだけ世の中で投資詐欺の被害が後を絶たない背景には、日本人の金融リテラシーの低さがあるといわざるを得ません。

詐欺の常套手段として、最初は甘い言葉で勧誘し、初期に配当を与えて信用を得たうえで、最終的に資金を持ち逃げするといった手口が多く見られます。自分は大丈夫だと思っている人ほど、意外と簡単に騙されてしまうのです。

一度詐欺に遭ってしまうと、失ったお金を取り戻すことは極めて困難であり、精神的なダメージも計り知れません。

特に、判断力が鈍りがちな高齢者をターゲットにした投資詐欺は、深刻な社会問題となっています。老後資金を一瞬で失ってしまうような被害は見ていても胸が痛みますが、詐欺集団はそうした資産を狙って巧妙に近づいてくるのです。

たとえば、近年増加している「ポンジ・スキーム」と呼ばれる詐欺があります。これは、新たな出資者から資金を集め、それを以前の出資者への配当にまわすことで、あたかも高利回りの投資が実現しているかのように見せかける手法です。

初期のうちは高い配当が得られるため信用してしまいがちですが、いずれ資金繰りに行き詰まり、破綻します。そのときになってはじめて、多くの投資家が損失を被り、騙されていたことに気づくのです。

投資詐欺の深刻な副作用

このような投資詐欺（実際には「投資」とは名ばかりの商品）は、経済的な損失だけでなく、精神的な疲弊、生活の質の低下といった深刻な副作用をもたらします。そして何より、「詐欺に遭った」という事実そのものが、その後の人生に暗い影を落とすことにもなりかねません。

冷静に考えてみてください。自分のところにだけ“うまい話”が舞い込むなどということは、現実にはあり得ません。甘い誘惑に安易に乗るのではなく、堅実で着実な資産形成を心がけることこそが、将来の安定につながる最善の道です。

もし、そうした話があなたのもとに舞い込んできたときは、絶対にひとりで判断せず、信頼できる投資家や、実績ある専門家に相談することを強くおすすめします。

資産が増えても変わらない、投資の「基本原則」

最後にもう一度お伝えします。いまさらいわずもがなですが、資産形成を進めるうえで大事なのは、リスクとリターンのバランスを考えながら着実な運用計画を立てることに尽きます。

目先の利益にとらわれず、確実性の高い選択を続けることで、安定した資産増加と生活の質の向上が見込めるのです。さらに、長期的な目的を見据え、計画的な運用を進めることが、次のステップへとつながるカギとなります。

当たり前のことですが、資産が増えていくと、そういった基本的なことを忘れがちになってしまうので、資金がどうあれ、投資を続けていくうえで欠かせない要素であることを肝に銘じておきましょう。

市川 雄一郎

GFS（グローバルファイナンシャルスクール）校長／投資教育家／CFP®