「ついに人間界の姫をゲット！？」本郷奏多、一般女性との結婚を報告！「奥様もポケモン好きなのかな」
本郷奏多さんのスタッフ公式X（旧Twitter）アカウントは1月1日、投稿を更新。一般女性との結婚を報告しました。
【写真】本郷奏多、一般女性との結婚を発表！
「この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」本郷さんのスタッフ公式アカウントは「ご報告」とつづり、本郷さん直筆サイン入りの報告文を投稿。「ご報告 いつも応援してくださっている皆さま お世話になっている関係者の皆さま 私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。 なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです。 皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります。 今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます」と、一般女性との結婚を報告しました。
この投稿にコメントでは「まじぃぃぃぃ！ ずっとポケモン遊びしてるのかと思ってたよ…（失礼）」「どうか、私たちの大好きなゲーマーをよろしくね！」「なんか、人間になれたようで安心しました。お幸せに！」「幸せ太りの奏多くんが見れる日もあるかな！？」「ガンプラやポケモン福袋やら片付けと断捨離ができて清潔な方なんだろな」「奥様もポケモン好きなのかな」「潔癖王子がついに人間界の姫をゲット！？」「本郷奏多と結婚できる世界線…………いいな」「潔癖王子がついに人生のボスキャラを攻略したんですね…！」など、驚きと祝福の声が多数寄せられています。
友人・岸田タツヤさんからも祝福の声同アカウントは12月25日、「岸田タツヤさんの結婚式へ！ おめでとうございます」とつづり、本郷さんが、友人で俳優の岸田タツヤさんの結婚式に出席した写真を投稿しています。数日前は本郷さんに祝福された側だった岸田さんも、今回の投稿を引用して「ほんとにめでたい おめでとう」とメッセージをつづりました。(文:福島 ゆき)
