100万円を0.45％の金利で1年間、定期預金に預けるとどれだけの利息がつきますか？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。
今回は、100万円を1年間、金利0.45％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
今回は、100万円を1年間、金利0.45％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
Q：100万円を0.45％の金利で1年間、定期預金に預けるとどれだけの利息がつきますか？「最近検討している定期預金があります。100万円を0.45％の金利で1年間預けると、どれだけの利息がつくか教えてください」（匿名希望）
A：税引き前の利息は4500円受け取れます相談者は、金利0.45％の定期預金に100万円を預けたいとのこと。
もし100万円を1年間預けると、税引き前の利息は4500円、税引き後の利息はおよそ3600円となります。
高金利の銀行にお金を預けることができれば、多くの利息を受け取れますが、注意点があります。1つは、期日（満期）までは引き出しできないことです。途中解約してしまうと、普通預金の金利になるなどで、金利が下がることがあります。
もう1つは、預金を引き出す時の手数料です。引き出す時に、金利分が手数料でなくなることのないよう、注意しましょう。銀行によって、会員ステージが上がると、手数料が優遇されることもありますので、自分にあった方法で、手数料がかからないように預金を引き出すようにしましょう。
最後に、受け取れる利息については、定期預金の利息を計算できるツールが金融機関のホームページなどで紹介されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
(文:All About 編集部)