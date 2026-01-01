2021年に俳優の吉田栄作さん（56）と結婚した内山理名さん（44）がインスタグラムを更新し、昨年に作った手料理を公開した。昨年、第一子の出産を報告しており、今回はお食い初めも披露。コメント欄には「いつも丁寧で心優しいお料理」「素敵すぎて感激。真似させていただきます」などの反響が集まっている。



【写真】手作りのお食い初めを披露した内山理名さん

味噌を自身で仕込むほか、麹が入った発酵調味料を使うなど、本格派の内山さん。これまで、夫の吉田さんのために作った愛妻弁当のほか、朝食に作ったアボカドトーストやキッシュ…と手の込んだ手料理を披露してきた。



昨年12月31日には「今年もありがとうございました」と投稿し、「健康で笑顔で、平和に大晦日を迎えることができて幸せです。赤ちゃんとの生活は、楽しい、眠い、幸せ、あたふたと、、面白い忙しさですね」と子育てに奮闘している様子を報告した。



また、「最近自分の写真がなくて、慌てて撮った一枚。料理もテーブルに並べられる日とキッチンで片手で食べる日と。今年の学びはいつも以上に深かった印象です」として、和食やカレー、サラダ…とこだわりの手料理をアップした。



お食い初めには、赤飯や焼き鯛、煮物、お吸い物などが美しく並べられており、ファンからは「丁寧に作っていらっしゃって尊敬します」「料亭の料理じゃん」との声が寄せられた。