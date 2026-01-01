Q. お年玉を「四つ折り」でポチ袋に入れると縁起が悪いと聞きましたが、本当ですか？
お年玉をポチ袋に入れる際、「四つ折りは避けるべき」と言われるのはなぜ？ 正しい折り方とあわせて、和文化研究家の三浦康子がお年玉に関するマナーについて解説します。
「ポチ袋にお年玉を入れる際、お札を四つ折りにするのは縁起が悪いと聞きました。なぜ四つ折りはいけないのでしょうか？」
最大の理由は、四つ折りの「四」が「死」と音韻が同じで、縁起が悪いと考えられていることにあります。そもそもお年玉は、新年の神様である年神様（としがみさま）から新年の魂をいただく「御年魂（おとしだま）」に由来しています。
つまり、お年玉は生命力を得る象徴であるため、「死」を連想させるような折り方はよろしくないとされているのです。
一方で、三つ折りの「三」は日本の文化に深く関わる陰陽説において「陽数」とされ、縁起がよいと考えられています。そのため、お年玉の紙幣は四つ折りではなく、三つ折りにするのがいいというわけです。
市販のポチ袋を眺めてみると、主流は紙幣を三つ折りにして入れられるタイプです。封筒サイズは、1万円以上のお年玉におすすめです。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記 ガイド）)
