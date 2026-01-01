【2026年トレンド予想】流行しそうなファッションアイテムは？大人におすすめの最旬コーデ3選
2026年「ファッショントレンド」大予想！ 流行りそうなアイテムは!?2026年に流行りそうな「ファッショントレンド」は、「シアー素材」「デニムアイテム」「スキニーパンツ」と予想しています。気になるワードと合わせて、おすすめの取り入れ方をご紹介します。
【トレンド1】ワンピースなどシアー素材のフェミニンなアイテム
エアリーなシアー素材が使われている、フェミニンなワンピースやブラウスは2026年のトレンドアイテムです。
透け感のあるアイテムは、いつものベーシックな着こなしにプラスするだけで旬の着こなしになるので、そんな取り入れやすさも魅力です。
【トレンド2】女性らしく着られるデニム素材のジャケットやブラウス
デニム素材というとパンツやスカートなどボトムスのイメージが強いですが、2026年はジャケットやブラウスなど、女性らしさを感じられるデニムアイテムが注目を集めています。
写真で着用しているのは、ノーカラーのデニムジャケット。丈が少し短めのコンパクトなつくりで、ワイドパンツやロングスカートなど面積の大きいボトムスとも好相性です。裾がフリンジカットになっていて、こなれて見える点も◎。
ほかにもボウタイブラウスやフリルブラウスなど、さまざまなデザインが出ており、ボーイッシュになり過ぎない、ほんのり甘さがあるカジュアルコーデが楽しめます。
【トレンド3】久々に復活！ スリムなスキニーパンツ
パンツといえば、長らく太めのワイドシルエットが主流でしたが、2026年は久々にスリムなスキニーパンツが流行の兆しを見せています。大人世代には、懐かしさを感じる人も多いのではないでしょうか。
スリムなシルエットは、同じくここ数年トレンドになっているオーバーサイズのトップスともバランスが取りやすいところが◎。上半身をゆったり、下半身を細くまとめることで着やせして見えて、スタイルアップにつながります。
写真のように、ゆったりしつつもきちんと感のあるシャツなどで気になるヒップまわりをカバーして、下半身はすらっと見えるように色をそろえた組み合わせがおすすめです。
ぜひ2026年のファッションの参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)