¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤â°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë!¡×¤è¤ð¤³ßÀ¸ýÍ¥¤¬»£¤Ã¤¿ÆîÌÀÆà¡õÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¤ª½Ð¤«¤±
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆîÌÀÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¤µ¤ó¥«¥á¥é¡×¤ÈÅº¤¨¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»°ìÇÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤¬¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤â°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡Á¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£