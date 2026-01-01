¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î⁉¡×µµÍüÏÂÌé¤¬¼Â²È¸ø³«¡ªàÎ¾¿ÆÅÐ¾ì¡õÂçÁÝ½ü»Ñá¤Ë¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°¦¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¿Æ»Ò¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼Â²È¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤òÂçÁÝ½ü
¡¡KAT-TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ µµÍüÏÂÌé¤¬¼Â²È¤ò¸ø³«¤·¡¢Î¾¿Æ¤âÅÐ¾ì¡£àÂçÁÝ½ü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ë¿·¤¿¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¡£¼Â²È¤Î¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡¢ÅÓÃæ¤ÇÉã¿Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼Â²È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â°¦¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤¤¿Æ»Ò¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£