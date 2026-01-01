日本代表では初めて2大会連続でW杯を指揮する森保一監督は、今大会での優勝を目標に掲げる。過去一度も8強入りしたことがなく、日本サッカー協会（JFA）が優勝の目標期限と定める2050年よりはるかに早い段階で公言し続けるのは―。地元九州で西日本新聞の単独インタビューに応じた森保監督はその理由を明かし、欠かせない福岡育ちのキーマンを挙げた。（昨年11月下旬取材）（聞き手・構成＝末継智章）

インタビューに応じたサッカー日本代表の森保一監督

「ここで終わるのか」出し切った悔しさじゃなかった前回W杯

―W杯で優勝を掲げる。目標に定めた時期は。

「前回大会の決勝トーナメント1回戦でクロアチアと戦い、PKで敗れて大会を去った。相手は前々回で準優勝し、前回も3位。自分の中で『もう一つ上に行けたな』という思いがあり、選手の表情を見ても『もっとやれるのに、ここで終わるのか』という悔しさを感じた。格上の相手に出し切って終わった悔しさじゃない。優勝のチャンスもあるのでは、と思った」

―日本はまだ8強にも入ったことがなく、JFAは2050年までの優勝を目指している。

「優勝の本命かというと違うし、まだまだ力をつけなければいけない。ただ、ダークホースとしての優勝は絶対にチャンスがある。2050年に本命で優勝を狙えるよう想像し、力をつけている右肩上がりの過程にある」

―世界のトップにどこまで近づけてきたか。

「FIFA（国際サッカー連盟）のランキングがすべてではないが、1桁台が本命として10〜20位以内のセカンドグループに入っている（18位）。世界のトップ選手は欧州チャンピオンズリーグ（CL）で優勝を争うチームにほぼ所属していると思うが、日本の選手も入っている。まだ少数だが、これから多くプレーすることで本命に近づく」

―前回大会後、今後の課題として個のレベルアップを挙げてきた。

「CLで優勝を狙えるチームで世界トップ基準のフィジカルや技術を身に付け、個の価値を上げてもらいたい。ただ、忘れてはいけないのは日本人の『和をもって貴しとなす』。チームが団結して戦う結束力や連係は、個の力を最大限に上げた中でも大事と思う」

―攻守の切り替えの速さも課題にしてきたが、昨年10月にブラジルを破った試合は速かった。

「特に押し込まれているときにボールを奪った瞬間、（強豪国は）強烈なプレスを仕掛けてくる。そこを回避できる力を培うことで勝つ可能性を高めていける。まだまだだが、間違いなくレベルアップしてくれている」

昨年10月のブラジル戦で前半、選手を鼓舞する森保監督（撮影・柿森英典）

「彼を上回る経験はなかなかない」

―W杯のメンバー選考について。日本の選手層は厚くなった。

「基本的に世界の強豪で活躍する選手を選んでいるが、国内外問わず、将来力をつけてくれて日本の戦力となり得る選手も起用している。海外でプレーする選手では80人ぐらい見てきているが、世界の競争の中でたくましく生き抜いている。層は間違いなく厚くなってきている」

―昨夏アーセナルを退団した冨安健洋（福岡市出身）も右膝の手術から復活を目指している。

「彼が持つ能力を普通に発揮できる状態であれば、100％日本が世界に勝っていくための戦力。アビスパ福岡から確実にステップアップし、今の日本代表が持つ攻守の切り替えやDFラインの相手に対する圧力、1対1で勝つ自信という面で（レベルを）引き上げてくれた部分が大きい」

2024年6月のシリア戦でパスを出す冨安

―ブランクが長いが、W杯に間に合うか。

「リハビリの過程も順調という情報をもらっている。万全な状態までどこまで上げてくれるかが最後の鍵。どこかのリーグでプレーし、できるということを示して戦力になってくれるかなと思う」（※その後アヤックスに加入）

―長友佑都（東福岡高出身）は代表で出場機会が限られながらも選ばれ続けている。

「過去4回W杯に出た経験があり、W杯で勝つための基準を持っている点で貴重な存在。今もFC東京で世界トップ基準のプレーを見せている。かつ日本人の誇りを持って戦うメンタリティーを示し、周りに伝えてくれる。背中でも、コミュニケーションを取りながらでも伝えられる彼を上回る経験はなかなかない。貴重な戦力かなと思う」

2024年3月、日本代表復帰直後の練習で倒れ込みながらもボールを奪おうとする長友

―昨年11月の2試合は長友不在で連勝した。

「もちろん長友に頼ってばかりではいけない。11月のシリーズはみんなリーダーとしてチームに貢献できた。彼がいなかったからこそ、自信を上積みできた。さらに彼がいることでチームはまた押し上げられ、パッション（情熱）は上がっていく」

―3月には野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）があり、同じく米国が決勝の舞台だ。

「他の競技の方とつながり、それぞれの競技から日本を盛り上げるよう頑張っていきたいと常々考えているし、交流もしている。まずはWBCで日本が盛り上がり、連覇して日本が元気になるように応援したい。前回のWBCは私の始球式から始まったので、より身近に感じる。なので、また始球式に呼んでください…冗談ですけど（笑）」