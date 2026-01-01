¥¦¥ÞÇ¯¤ÎÇ¯½÷¡ªÉÍºê¤¢¤æ¤ßà¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥Èá¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ»¦Åþ¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤Æ¤ë¤ÈÁ´ÉôÍß¤·¤¯¤Ê¤ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇ¯¤ÎÀ¥¤»¤Þ¤ë12·îËö¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÉÍºê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÈÍð¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¸ø±é¤Ê¤É¤¬Ä¾Á°¤ÇÃæ»ß¤ò·Ð¸³¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈá¤·¤ß¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¤Î°ìÊâ¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ßday1¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡ÊÄÌ¾Î¡§À»ÃÏ¡Ë¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡Öayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A ¡ÁWe Are Ayu¡Á¡×¤Ë¸þ¤±¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡26Ç¯¤ËÇ¯ÃË¡¦Ç¯½÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸á(¤¦¤Þ)Ç¯¡×À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¡¹¡£1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÉÍºê¤â¤Þ¤¿¡¢Ç¯½÷¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¡ÖÇÏ¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ø¥¢¤Ë¥á¥¬¥Í¡¢¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£40Âå¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÆ©ÌÀ´¶¤È¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦¤³¤³°ìÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¶¦¤Ë¾åÌÜ»Ø¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦»°¤ÄÊÔ¤ß¤ÈMFC»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¼︎
¡¦ÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¤¢¤¨¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë
¡¦Ç¯Ëö¤Ã¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¤¤±¤É²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÅù´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤«¤ï¤¤¤¤
¡¦¥«¥¦¥³¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë
¡¦¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤Æ¤ë¤ÈÁ´ÉôÍß¤·¤¯¤Ê¤ë
¡¦²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡ª
¡¦¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¸ß¤¤µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡£º£²ó¤Þ¤¸¤Çµ¤¹ç¤¤¤âµ¤»ý¤Á¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éºÇ¹â¤ËÇ¯¤¬±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¸ß¤¤µ¤¹ç¤¤¤¤¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡Ç¯½÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë26Ç¯¡¢³¤³°¤Ç¤Î¸ø±éÃæ»ß¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£