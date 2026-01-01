「不安は結構あった」前回王者が初戦敗退…前橋育英の山田耕介監督が明かした敗因「残念で仕方ない」【選手権】
［高校選手権・２回戦］神戸弘陵（兵庫）２−１前橋育英（群馬）／12月31日／浦和駒場スタジアム
12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権２回戦で、前回王者の前橋育英（群馬）が神戸弘陵（兵庫）と浦和駒場スタジアムで対戦。１−２で敗れて初戦敗退となった。
立ち上がりから、勢いのある神戸弘陵を相手に苦戦を強いられたなか、15分に先制点を献上。クリアのこぼれ球を池壱樹に拾われ、右足のシュートをねじ込まれた。さらに40分にも、再び池にミドルシュートを決められて追加点を奪われる。
後半、前橋育英は猛攻を仕掛けて31分に関蒼葉のゴールで１点を返すも、反撃はここまでだった。
試合後、山田耕介監督は「完敗です」とゲームを振り返る。
「神戸も一人ひとりがしっかりしている選手がいるので、やられるところはやられるだろうと思っていた。どちらが粘り強くというのがあったが、向こうが粘り強くて、こちらに粘りがなかったです」
また、連覇が懸かった今大会を迎えるにあたって、「不安は結構あった」という。次のように敗因を分析した。
「どうしても連覇、連覇という話になり、そういう感じの雰囲気を物凄く感じていた。そこを我々、監督とコーチのほうでコントロールできなかったのが１番大きいと思います。（選手たちが）『連覇します！』と平気で言ってしまうので。そんな生易しいものじゃない。浮ついた状態まではいかないが、『大丈夫か』と個人的には感じていました。それが最後の一歩とか、最後の半歩とか、ディフェンスで頑張るとか、そういうところに現れてくるんじゃないですかね」
そして最後には「上にいける力があったチームだったので、残念で仕方ない」と肩を落とした。
前橋育英は２年前に敗れた相手に、またしても敗れる結果となった。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
