「プロポーズさせて！」ブラジルW杯得点王が水着姿で披露の“引き締まった美ボディ”に反響！「美しい」「愛してる」
2014年のブラジル・ワールドカップで大会得点王に輝いたコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスが１月１日、公式インスタグラムを更新。引き締まった美しい身体を披露し、世界中のフォロワーから喝采を浴びている。
現在34歳のMFは、2025年１月にラージョ・バジェカーノ（スペイン）からクラブ・レオン（メキシコ）へ移籍。加入後の１年間で公式戦34試合に出場し、５得点・９アシストをマークするなど活躍した。だが、今冬の移籍マーケットを前にチームを退団し、フリーエージェントになることが決まっている。
去就に注目が集まるレフティは、新年を祝う投稿で、自身の鍛え抜かれた姿を水着姿で披露。すると、コメント欄には以下のような書き込みが寄せられた。
「美しい」
「今年はあなたの年になる」
「愛してる」
「明けましておめでとう」
「大好き」
「とてもハンサム」
「プロポーズさせて！」
「ワールドカップでの成功を祈っている」
「最高の年になるよ！」
コロンビア代表として出場する北中米ワールドカップに向けてコンディションを維持したいハメス。新天地は果たしてどこになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ハメスが水着姿で披露の“引き締まった美ボディ”
現在34歳のMFは、2025年１月にラージョ・バジェカーノ（スペイン）からクラブ・レオン（メキシコ）へ移籍。加入後の１年間で公式戦34試合に出場し、５得点・９アシストをマークするなど活躍した。だが、今冬の移籍マーケットを前にチームを退団し、フリーエージェントになることが決まっている。
「美しい」
「今年はあなたの年になる」
「愛してる」
「明けましておめでとう」
「大好き」
「とてもハンサム」
「プロポーズさせて！」
「ワールドカップでの成功を祈っている」
「最高の年になるよ！」
コロンビア代表として出場する北中米ワールドカップに向けてコンディションを維持したいハメス。新天地は果たしてどこになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ハメスが水着姿で披露の“引き締まった美ボディ”