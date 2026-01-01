2026年がスタートしました。今日1月1日の朝(元旦)は太平洋側では晴れた所が多く、きれいな初日の出が見られました。各地の初日の出の様子です。

東京や埼玉など関東は雲の切れ間からご来光

2026年は冬型の気圧配置でスタート。今日1月1日の朝(元旦)は、日本海側の所々で雪が降っていたものの、太平洋側では晴れた所が多く、きれいな初日の出が見られました。



一番上の写真は、東京都豊島区にあるサンシャイン60ビルからの初日の出です。

早朝は厚い雲に覆われていたものの、午前7時過ぎに雲の切れ間からチラリと初日の出を拝むことができました。





すぐ上の写真は埼玉県ふじみ野市から見えた初日の出です。こちらも所々に雲が広がっていますが、雲が朝日に照らされる様子もまた神々しさがあります。

名古屋の展望室からもきれいな初日の出

愛知県名古屋市にある展望室からは、雲に浮かぶ初日の出の様子が届きました。



名古屋市の朝の最低気温は2.6℃。午前11時現在は7.5℃と、冷たい空気に包まれています。日中も気温の上がり方は鈍く、冷たい北風が身に染みるでしょう。

大阪は快晴 美しいご来光

大阪市は手足がかじかむ冷え込みの中、雲一つない空に初日の出が昇ってくる様子が見られました。



日中は雲が広がりやすくなるでしょう。最高気温は9℃にとどまり、真冬の寒さになりそうです。

京都からは朝日に染まる東寺

京都市からは初日の出に照らされる東寺の様子が届きました。オレンジから青へと変化する空と荘厳な東寺が美しい一枚です。

京都府内では明日2日昼頃から平地でも雪が降り、3日にかけて雪景色へと変わるでしょう。



2026年も皆様にとっても素晴らしい一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。