１２月２９日、浜州市の無棣創業ふ頭に停泊して貨物の積み降ろしを待つ、ボーキサイトを満載した１万トン級近海新エネルギーばら積み貨物船「魏橋緑動１」。（ドローンから、浜州＝新華社配信／董乃徳）

【新華社済南1月1日】中国山東省浜州市套爾河港区の無棣（むてい）創業ふ頭で12月29日、国産1万トン級近海新エネルギーばら積み貨物船「魏橋緑動1」が、正式に運航を開始した。

船尾に標準コンテナ型電源8個を搭載する。各電源の蓄電量は約2千キロワット時、総電力量は最大1万6千キロワット時に上り、リチウムイオン電池と燃料の二つの動力源を採用している。

運用状況に応じた動力源の切り替えが可能。排出規制海域（ECA）に到着すると自動で電源供給モードに切り替わり、二酸化炭素（CO2）を排出量ゼロで運航できる。

機関室の無人化も採用している。第5世代移動通信システム（5G）と衛星通信を組み合わせた技術により、船舶の航行状況や機関室の各種データなどの情報がリアルタイムで陸上のコントロールセンターに送信される。

１２月２７日、山東港口煙台港西港区を出港し、浜州市の無棣創業ふ頭へと向かう新エネルギーばら積み貨物船「魏橋緑動１」。（ドローンから、浜州＝新華社配信／唐克）

船舶のリースなどを手がける深圳魏橋新能源船舶の李碩（り・せき）総経理は「正確なデータを活用することで運航のスマート化が実現できる」と語った。

「魏橋緑動1」と同時に稼働を開始した無棣創業ふ頭の充電・電池交換・エネルギー貯蔵ステーションは、電動船舶の充電・電池交換ステーションとしては国内初となる。計画容量は1万5千キロボルトアンペアで、複数の新エネルギー船に同時に充電・電池交換ができるほか、太陽光発電システムも備えている。

船舶の運航開始により、煙台市と浜州市を結ぶグリーン（環境配慮型）でスマートな近海水上輸送ルートが急速に形成されつつある。紡織やアルミ業などを手がける山東魏橋創業集団は、渤海湾におけるグリーン輸送能力代替計画を加速している。1万トン級新エネルギー船50隻を段階的に保有することで、年間45万トンのCO2削減量を見込む。（記者/李傲秋）