元日午前0時に契約更新発表!! 水戸GK西川幸之介「今年はJ1初挑戦でワクワク」松本MF安永玲央「まだまだ僕らは、こんなもんじゃない」
水戸ホーリーホックは1月1日午前0時にGK西川幸之介がJ1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。同時刻には松本山雅FCもMF安永玲央のJ2・J3百年構想リーグの契約更新を発表した。
西川は2025年のJ2で30試合に出場して優勝に貢献し、J2優秀選手賞を受賞した。クラブを通じて「今年はJ1初挑戦でワクワクしています。昨年以上に、自分の技術に磨きをかけメンタルを鍛え、チームの勝利に貢献していきたいと思います。そして、チームが勝つことで、水戸の街、茨城の地域全体を盛り上げていきたいです」などとコメントした。
安永は昨年のJ3でキャリアハイとなる37試合に出場し、1得点。「皆さんからの大きな愛情に、感謝するばかりの一年でした。その想いに応えられるよう、日々精進していきます。まだまだ僕らは、こんなもんじゃない。これからも応援よろしくお願いいたします」と伝えている。
