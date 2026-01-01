山本由伸113球！9奪三振2失点と大奮闘 大谷貴重な追加点、試合締めたのは？【クイズ】

MLBのワイルドカードシリーズ（ナ・リーグ）が10月2日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレッズが対戦した。ドジャース先発の山本由伸は、7回途中まで113球を投げ、2失点9奪三振と大奮闘した。さて、9回1イニングをわずか11球、3人で抑える完璧なピッチングを披露し試合を締めくくったのは誰だったか？プレイバックで振り返ってみよう。

山本由伸113球！9奪三振2失点と大奮闘 大谷貴重な追加点、試合締めたのは佐々木朗希！【プレイバック】

ワイルドカードシリーズ

開催：2025.10.2

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 8 - 4 [レッズ]

MLBのワイルドカードシリーズ（ナ・リーグ）が10月2日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレッズが対戦した。ドジャース先発の山本由伸は、7回途中まで113球を投げ、2失点9奪三振と大奮闘。また、佐々木朗希はクローザーとしてPS初登板を果たし、9回1イニングをわずか11球、3人で抑える完璧なピッチングを披露し試合を締めくくった。大谷翔平もこの試合、4打数1安打1打点の活躍をみせた。

1回表、ドジャース先発の山本は、レッズの5番 サル・スチュワートからタイムリーを浴び試合開始早々2点を失ってしまう。しかし初回こそ崩れた山本だったが、2回表を三者凡退に抑えると、その後もピッチングは安定。6回表に無死満塁の大ピンチを迎えたものの、初回タイムリーを浴びせられた5番 サル・スチュワートから空振り三振を奪うと、続く6番 エリー・デラクルスも空振り三振に抑え、この回を無失点で乗り切ることができた。

山本の大熱投に応えるべく、6回裏にはドジャース打線が爆発する。この回先頭の7番 キケ・ヘルナンデスがまずはヒットで出塁すると、悪送球により1アウト1、3塁のチャンスが生まれる。ここで打席が回ってきた大谷が、ライトへタイムリーを放ち貴重な追加点をもたらす。さらに、2番 ムーキー・ベッツのタイムリーツーベースヒットでリードを広げると、4番 テオスカー・ヘルナンデスも初球打ちタイムリーツーベースヒットで2点を追加。ドジャースはこの回、一挙4点を奪うことに成功した。

ドジャース4点リードで迎えた9回表、クローザーとして佐々木朗希が登板。11球で三者凡退に抑える完璧な投球で試合を締めた。ドジャースは2連勝し、ディビジョンシリーズへの進出が決定した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載