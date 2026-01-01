BE:FIRST『NHK紅白歌合戦』に出場！2025年をヒット曲「夢中」で締め括る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に出場。4年連続となる舞台で自身最速でストリーミング総再生回数1億回を突破したヒット曲「夢中」を披露し、飛躍の2025年を締め括った。

■常に話題の絶えない1年に

ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされた「夢中」は、ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっている。

「Betrayal Game」でも共作した、ソウルやR＆Bをベースにした音楽性と、甘さ、切なさ、艶感、力強さが共存する歌声で魅了するシンガーソングライターeillと、BE:FIRSTのバックバンドのバンマスとして活躍し、ポップなメロディメイクや多彩なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジを得意とする音楽プロデューサー、Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作。『第67回日本レコード大賞』優秀作品賞も受賞した本楽曲は、自身最速でストリーミング総再生回数1億回再生を突破する、2025年を代表するヒット曲のひとつとなった。

2025年のBE:FIRSTは、4都市9公演を回り約30万人を動員したドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』からスタートし、4月からはアメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回る自身初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を完走。『SUMMER SONIC 2025』や『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』をはじめとする音楽フェスにも出演し、現在は全国10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』を開催中。まさにライブづくしの1年のなか、「Spacecraft / Sailing」「GRIT」「空」の3枚のシングルとベストアルバム『BE:ST』、最新曲「街灯」の配信リリースやYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』への出演など、常に話題の絶えない1年となった。

■リリース情報

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夢中-From THE FIRST TAKE」

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I Want You Back-From THE FIRST TAKE」

