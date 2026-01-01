大河「光る君へ」隆姫役で話題・田中日奈子、元日に結婚発表「お伝えするタイミングを伺っておりましたが」
【モデルプレス＝2026/01/01】モデルで女優の田中日奈子（28）が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。
【写真】元日に結婚発表・大河出演の28歳女優
田中は、「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします」と結婚を発表。「お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」とつづり「2026年はより一層様々なことに挑戦し、お仕事にも精一杯励んでまいります！」と意気込んだ。
田中は1997年6月27日生まれ。東京都出身。第14回ニコラモデルグランプリに輝き、雑誌「nicola」（新潮社）モデルとしてデビュー。人気モデルとして活躍する中で、2014年3月に同誌卒業。近年では女優としての活躍の幅を広げており、フジテレビ系ドラマ「昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜」（2016年）をはじめ、「仰げば尊し」（TBS系／同年）などに出演。NHK大河ドラマ「光る君へ」（2024年）では隆姫を熱演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元日に結婚発表・大河出演の28歳女優
◆田中日奈子、結婚発表
田中は、「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします」と結婚を発表。「お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」とつづり「2026年はより一層様々なことに挑戦し、お仕事にも精一杯励んでまいります！」と意気込んだ。
◆元日に結婚発表・田中日奈子って？
田中は1997年6月27日生まれ。東京都出身。第14回ニコラモデルグランプリに輝き、雑誌「nicola」（新潮社）モデルとしてデビュー。人気モデルとして活躍する中で、2014年3月に同誌卒業。近年では女優としての活躍の幅を広げており、フジテレビ系ドラマ「昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜」（2016年）をはじめ、「仰げば尊し」（TBS系／同年）などに出演。NHK大河ドラマ「光る君へ」（2024年）では隆姫を熱演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】