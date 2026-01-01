9mm Parabellum Bullet、3人体制での初ライブ＜シークレットフリーライブ2026＞開催決定。新アー写公開も
9mm Parabellum Bulletが、2026年1月8日に都内ライブハウスにて、3人体制で初となる＜シークレットフリーライブ2026＞を開催することを発表した。
本発表は、オフィシャルのSNSにて公開された動画の中でアナウンスされており、9mm MOBILE会員限定でのフリーライブとなる。9mm MOBILE会員だけが、このフリーライブに応募ができるので、この機会に是非入会して応募してほしい。
カメラマン・西槇太一、そしてディレクションには河島遼太郎を迎え、お馴染みのタッグによる新しいアーティスト写真も公開された。
■＜シークレットフリーライブ2026＞
開催日：2026年1月8日（木）
会場：都内ライブハウス
時間：開場 11:30 / 開演12：00
応募等詳細はオフィシャルHP（https://9mm.jp/）をご確認ください。
◾️＜9mm Parabellum Bullet presents「Re-act I」＞
2026年3月1日（日）［名古屋］ ボトムライン
OPEN16:15 / START17:00
2026年3月8日（日）[大阪] BIGCAT
OPEN16:15 / START17:00
チケット料金：￥5,900（税込）
◾️＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞
2026年3月17日（火）[神奈川] CLUB CITTA’
OPEN18:00 / START19:00
チケット料金：￥5,900（税込）
◾️イベント出演情報
2026年
1月10日（土） [東京] 代官山UNiT
＜MELT4 “2nd Album 『MELTPOLIS』 Release Tour 2025-2026 TOUR FINAL!!!”＞
3月15日（日）[福岡] Zepp Fukuoka
凛として時雨＜トキニ雨#17＞
4月11日（土）、12（日）[岐阜] 岐阜市文化センター
＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞
詳細：https://ooparts.gifu.jp
4月16日（木）[山形] ミュージック昭和セッション
BRAHMAN＜tour viraha 2026＞
4月17日（金）、18日（土）、19日（日）[群馬] メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎
＜I ROCKS 2026 stand by LACCO TOWER＞
詳細：https://irocks.jp/IROCKS2026/
4月25日（土）、26日（日）[宮城] 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
＜ARABAKI ROCK FEST.26＞
詳細：https://arabaki.com/
関連リンク
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルサイト
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルX
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルInstagram
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルYouTubeチャンネル
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルTikTok