今年の牝馬３冠戦線に進んでほしいと期待するのが、エアビーアゲイル（牝３歳、栗東・辻野泰之厩舎）だ。半兄は２４、２５年と大阪杯を連覇し、昨年末に引退したベラジオオペラ。父は２０年に愛２０００ギニーなどＧ１を２勝したシスキンで、同馬は産駒の２世代目にあたる。

デビュー前から評価が高かった。１週前追い切りでは栗東・ＣＷコースで年長馬を５馬身追走して併入。当週も坂路で僚馬に追走先着した。当時担当だった高田助手も「言うことない」と評しており、能力は水準以上だと確信していた。

ところが、新馬戦（９月２７日、阪神・芝２０００メートル）は首差の２着。押し出されてハナに立ち、勝ち馬にうまく乗られた印象だったが、２戦目で順当勝ちした。スタートから行き脚がつき、スムーズに好位を確保。余裕ある手応えで直線に向き、力強く伸びた。

先頭の馬との追い比べになったが、残り１ハロンから抜け出し、２着馬の追い上げも１馬身差で振り切った。テンよし、中よし、終いよしの、理想的な内容。岩田望来騎手も「前に人気馬を置いてうまく競馬してくれました。どれだけ成長してくれるか楽しみです」と評価していた。

現在は帰厩しており、２勝目を目指して順調に調整中だ。ベラジオオペラは３歳１月に２勝目を上げ、３連勝でスプリングＳを制覇。皐月賞、日本ダービーへの出走を果たした。兄の背中を追って、エアビーアゲイルも飛躍してほしい。（水納 愛美）