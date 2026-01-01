ニューイヤー駅伝

第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。エースが集う2区（21.9キロ）で吉田響（サンベルクス）が激走。区間新記録をマークし、22人抜きで一気に2位に浮上した。

スーパールーキーが元日に衝撃の走りを見せた。

吉田は24位でタスキを受けると、序盤から爆走。3キロまでに5人を抜き、6キロまでにさらに5人、8キロ手前では9人の集団も抜き去った。13キロ過ぎには同学年のライバル、平林清澄（ロジスティード）らをかわし、なんと23人抜きでトップに。ラスト1キロで2位に落ちたが、22人抜きで2位浮上。1時間1分1秒は驚異の区間新記録だった。

中継内のインタビューで「2025年、プロランナー1年目としていろいろとあったけど、今日この日、区間賞を出すために頑張ってきた。その成果を出せて嬉しく思う」と充実の汗をぬぐった。

TBS記念サポーター、9人組グローバルボーイズグループ「&TEAM」のKからフォームについて聞かれると、「脱力を意識して走っている。きついと力んでしまうけど、リラックスして走る。そのせいでブレすぎてしまうこともあるけど、最後まで力むことなく走れた」と吉田。平林からの「おめでとう」というコメントも中継で紹介された。

吉田は創価大4年時の2025年箱根駅伝で“花の2区”を託され、1時間5分43秒の日本人歴代最高記録をマークした。



（THE ANSWER編集部）