ＢＴＳ、ついに“完全体”でカムバックへ！「２０２６．０３．２０」ファンへ直筆レターでその日を伝える

世界的人気グループ「ＢＴＳ」がついに“完全体”でカムバックする。

ＢＴＳが所属する「ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣ」は１日、３月２０日に新アルバムをリリースすることを明らかにした。２０２２年６月のアルバム「Ｐｒｏｏｆ」以来、３年９か月ぶりとなる。

韓国メディア報道によるとメンバーによる手書きの手紙が「アーミー」（ファンダム名）の自宅に送られ、その中に「２０２６．０３．２０」とリリース日を記載。リーダーのＲＭは、手紙で「誰よりも（カムバックを）切実に待しました」。ＪＩＮは「お待ちいただきありがとうございます」とし、ＳＵＧＡは「今年も一緒に楽しく過ごしましょう。愛しています」と伝えた。Ｊ―ＨＯＰＥ「ついに思い描いていたことが現実に」。ＪＩＭＩＮは「私たちが再会する年が訪れました」と書いた。Ｖは「２０２６年はもっと、より良い思い出をたくさん作りに行きます。期待してください！」とし、ジョングクは「会いたいです！今年もよろしくお願いします」とそれぞれの思いを記した。

ＢＴＳは最年長のＪＩＮが２０２３年１２月６月にメンバーで最初に入隊し活動休止に。昨年６月にメンバー７人全員が除隊した。