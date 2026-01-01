2024年の元日に能登地方を襲った巨大地震。同じ年の9月には水害も発生し、大きな被害をもたらした。震災のあと、復旧や復興について「遅い」とか「早い」などと色々な言説が飛び交っているが、2年が過ぎた今、実際どのようになっているのだろうか。

私は震災の直後に現地に入ったこともあり、その後も気になって度々能登を訪れている。震災から2年が経過するのを前に、改めて能登を訪れた。但し、これまでは取材のために訪れているが、今回は取材ではなく能登を楽しむことを目的としていた。そこで見た能登のマニアックな魅力とリアルな現状をご紹介したい。

珠洲市で見つけた幻想的な珪藻土採掘跡

私が住む岐阜から能登半島の先端まで、高速道路を使っても5時間はかかる。宿泊が前提になるのだが、まず宿探しから難航した。震災から2年が過ぎようとしていたが、営業を再開しているホテルや旅館はとても少ない。能登半島の付け根に近い和倉温泉でさえ、半数以上の旅館が営業できていないのが現状だ。再開していたとしても、復興の工事やボランティア関係者だけを対象としている宿もある。



「能登ステイ」より

今回は、特に被害の大きかった珠洲市で一般向けに営業している民宿を見つけ、予約することが出来た。ちなみに、宿泊予約サイトやグーグルマップで検索するとホテルや旅館は非常に少数だが、能登で泊まれる宿を紹介している専用のサイト「能登ステイ」では多くの宿が表示され、とても便利だった。

まずは能登半島の先端に位置する珠洲市の北部を目指す。

目的地へ向かう道中、海沿いの道を走っていると、途中の見附島を過ぎたあたりで気になる光景を見つけ、思わず車を停めた。山の斜面にポッカリと穴が開いているのだ。

近づいてみると角張った切り跡があり、石切り場の跡のように見える。しかし、調べてみると珪藻土の採掘跡であることが分かった。

珪藻土は藻類である珪藻の殻の化石が堆積してできる土で、濾過材や断熱材などとして幅広く利用されている鉱物だ。珠洲市は珪藻土の埋蔵量が日本一で、古くから七輪づくりなどに利用されてきた。石切りのように角張った形をしているのは、切り出した珪藻土をそのまま形を整え、七輪やコンロにするためらしい。

しかし、その採掘跡がなぜこんな丸見えの状態になっているのか。どうやら、震災前までは坑口の前に旅館が建っており、目隠しになっていたものの、震災により旅館が被災し解体されたため、現在の光景になったようだ。

気になる光景の意外な経緯を知ったところで、本来の目的地を目指す。

手つかずの被災建物も一定数残っている

能登半島を周回する国道249号を走っていたが、大谷峠を穿つ大谷トンネルが震災で大きな被害を受け、通行止めが続いている。トンネル内に小さなトンネルを設けて仮復旧させる工事が行われていたため見てみたかったが、随分と手前から通行止めになっており、遠目にも見ることはできなかった。

迂回路を通って大谷峠を越え、再び海岸が近づいてくると、倒壊したままの家屋が目に入ってきた。家の中に大量の土砂が入り込んでいる。水害によるものだろう。大規模な復旧工事が進む一方で、手つかずの被災建物も一定数残っていることを実感する。

海に出て国道249号を西に向かって走っていると“塩”とだけ書かれた看板が。

つい気になったので、立ち寄ってみることにした。私は最近、旅先で醤油や味噌の蔵元を積極的に訪れているのだ。

入り口が暗くて少し不安だったが、奥に進むと驚きの光景が広がっていた。単に塩が売られているだけではなく、釜で塩水を煮詰める作業が行われていたのだ。

しばらく見守っていると、作業をしていた熟練の男性が手を止めて、塩づくりについて説明してくれた。

能登地方では、日本で唯一、“揚げ浜式製塩”という手法で塩づくりが行われている。まずは海水を砂の上に撒き、天日乾燥させて塩を結晶化させる。塩の結晶が付着した砂を集めて海水をかけ、得られた塩水を窯で煮詰めてようやく塩が出来上がる。

ふらっと立ち寄った先で思いがけず伝統的な塩づくりの現場を見学することができて、とても得した気持ちになった。

地震で落ちた岩や倒れた電柱、電線がそのままに

色々と寄り道をしたが、本来の目的地である鞍崎灯台を目指す。といっても灯台巡りをしたいのではなく、用事があるのは灯台の下だ。私は道マニアとして全国津々浦々の魅力的な道を巡る趣味をしている。いま走っている国道249号のトンネルが灯台の近くにあるのだが、その旧道の使われていないトンネルが灯台の真下にあると聞き、見てみたいと思っていたのだ。

旧道の入り口に車を置いて歩き始めたが、事前に調べていた情報とは状況が大きく異なっていた。楽に歩いてトンネルまでたどり着くと思っていたが、実際には藪が酷く、草をかき分けながら進むしかなかった。また、切通しの区間では巨大な岩がいくつも転がっていた。

電柱も倒れており、電線が草木に埋もれている。

思えば2年前にこの近くを走った時も、国道上に巨大な岩が転がっていて、通ることができなかった。現役の国道であれば復旧されるが、使っていない廃道であれば、当然そのまま放置される。

電柱も然りで、新たな電柱を建ててインフラを復旧させることが最優先で、倒れてしまった電柱の撤去まで手が回らないのだろう。廃道を訪れることで、そうしたことに自ずと気づかされた。

自然と人工物の境界線が見える「旧鞍崎隧道」

アスファルト舗装されていたはずの道路上に草木が生い茂り、路面が全く見えない。

そして、野原の先の山肌に、ぽっかりと口が開いていた。

目指していた旧鞍崎隧道（隧道＝トンネルのこと）だ。アスファルト舗装された道路であっても、使われなくなると瞬く間に自然に還ってゆく。ここ能登では、それに震災も寄与している。自然と人工物の境界線が見えるのも、廃道の魅力といえるだろう。

宿の食堂にかかる土嚢袋ののれんに書かれた文字は…

旧鞍崎隧道を堪能したところで珠洲市の中心部まで引き返し、鵜飼漁港の近くにある民宿に向かった。鵜飼漁港といえば津波の被害が大きく、震災後に取材で訪れた地域でもあった。押し流されてきた瓦礫や自動車が積み重なっていた光景を、今でも鮮明に覚えている。

その地で営業している民宿があることを知り、泊まってみたいと思った。

案内された部屋の壁には大きなヒビが入り、食堂の天井板が抜け落ちているなど、震災の爪痕が色濃く残っていた。

夕食のおでんを食べながらビールで乾杯し、旅の1日目を終えた。

翌朝、食堂で朝食をいただいていると、ふと暖簾に目が止まった。よく見ると、垂れ下がっているのは土嚢袋だ。

そこに手書きで「いつか一緒に桜の花を見ましょう」と書かれている。震災時に訪れた大阪のボランティア団体が残していったもののようだ。震災当時の状況を私も見ているだけに、とても心に残るメッセージとなった。

応急処置と仮復旧は進むも本格的な復旧は…

出発前に、宿の周辺を少し歩いた。震災後、道路を塞いでいた瓦礫は撤去され、倒壊した家々はことごとく空き地になっていた。

その一方で、橋は通行止めのままで、多くの電柱は傾いた状態のまま使われている。倒壊した電柱も、そのままだ。

液状化で飛び出していたマンホールは応急処置が施されていたが、通行に支障の無い場所にあるマンホールは手つかずのままだった。

橋などの大きな構造物は仕方が無いとしても、電力や道路などのインフラはほとんど仮復旧を終え使えるようになっている。

しかし、それ以上の本格的な復旧までは手が回っていないのが現状だろう。

能登町 九十九湾の遊歩道は…想像以上にアグレッシブ

宿を出発して最初に向かったのが、能登町の九十九湾にある遊歩道だ。

海の生物と触れ合える探勝歩道として紹介されており、気になっていた。魚の形をした車止めと風見鶏が出迎えてくれて、気分が高まる。

海辺から海に突き出すようにして、その遊歩道はあった。海の上に飛び石のように点々とコンクリートの柱が設置されており、その上をピョンピョンと跨いで歩いてゆく。

時おり高い波が来ると、柱の上までしぶきが達する。場所によっては、思いきり波に洗われている歩道もあった。

想像していた以上に強制的に磯と触れ合える遊歩道だった。

ただ、夏場に訪れれば波は穏やかだろうし、波が多少かかったとしてもダメージが少ない。オフシーズンの冬場に訪れるからリスクが増すのだが、緊張感を味わいたい方はぜひ冬場に訪れていただきたい。

お目当ての七海隧道へ向かうと…

車内でズボンを乾かしながら、穴水町にある国道249号の七海（しつみ）第三隧道に向かった。七海第三隧道のすぐ脇には、旧隧道が顔を覗かせている。

こちらが今回のお目当てだ。多少の藪を歩くだけですぐに到達できた。

隧道内は1車線程度の幅があり、レンガで巻かれている部分と素掘りの部分が混在していた。

隧道を抜けると、この先に第二隧道がある。しかし、藪が深く歩くのが困難だったため、いったん戻ることにした。現道で回り込み、反対側から七海第二隧道を目指す。

しかし、こちらは困難を極めた。そう遠くない地点に隧道があるはずなのだが、激しい倒木と藪に阻まれて見えない。倒木を乗り越えても、地形が変わっていて隧道が見つからない。事前に調べた情報ではすぐに到達できそうだったにもかかわらず、ここまで手こずるということは、地震や水害により土砂崩れが発生し、坑口が完全に埋もれてしまったのかもしれない。

能登半島の観光地や探索先に関する情報は震災前の物がほとんどで、震災後の情報は非常に少ない。大きく状況が変わっていることが多いので、いつの情報かを確認することが重要だ。

大規模な工事現場をいくつも通りながら輪島市から志賀町へ

七海第二隧道は見られなかったが、気を取り直して輪島市に向かった。お土産に塗り箸を購し、昼食を摂ったのち志賀町へと移動する。途中、大規模な土木工事現場をいくつも通った。

崩れた山の法面を安定させるために築かれた壮大な足場や、地形を変えるほどの道路工事など、圧巻そのものだ。

それほど大きな災害であったことを改めて実感させられる。

志賀町では建物が存在せず巨石だけが祀られている神社、高瀬宮にお参りし、その後、七尾市に移動、日用川に架かる昭和橋を見学した。

昭和橋はその名に反して平成4年に架けられており、何よりも珍しいのは木造橋という点だ。木橋は生活道路として今も利用されており、時おり自動車が通行する。

能登の復旧・復興は早いのか遅いのか

ここで日が傾いてきたため旅の行程を終え、帰路についた。

2年前の巨大地震と水害の爪痕は今なお色濃く残っており、ほぼ手つかずのまま放置されている地域もある。その一方で、生活に必要なインフラの仮復旧は完了し、復興も力強く進行している地域もある。どちらに注目するかで、復興が進んでいるとも、進んでいないともいえるのが能登の現状だろう。

能登の復旧・復興が早いか遅いかと聞かれたら、その人がこれまでに発生した他の災害現場を経験しているか否かによって、大きく評価は変わるだろう。能登の被災地は、今まさに大規模に復興に動いている。この現場だけを見れば凄いと思うが、阪神淡路大震災や東日本大震災等の現場でも同じようなことが行われてきた。そして、そのスピード感は、過去の災害のほうが早いと感じる。

アクセスが容易ではない地形が「作業の遅れ」の言い訳としてよく使われてきたが…

能登は半島という地形でアクセスが容易ではないことが、作業の遅れについての言い訳としてよく使われてきた。しかし、過去にもアクセスが容易ではない場所で災害は発生している。復旧・復興の第一歩は、作業員が寝泊まりできる飯場等の拠点づくりから始まるが、能登半島地震の場合、拠点づくりが1年近く進まず、遠方から作業員が通う必要があり、復旧・復興が進まない状況が続いていたというのが私の見解だ。

だが、私は能登の復旧・復興が遅いとは考えていない。早いか遅いかと問われると、私は「普通」と答えるだろう。阪神淡路大震災では、大動脈であるJR東海道・山陽本線が原型を留めないまでに破壊された。特に被害の大きかった六甲道駅周辺では高架橋がことごとく倒壊し、復旧に2年はかかると言われていた。それを民間企業の作業員たちが24時間体制の突貫作戦を決行し、わずか2か月半で復旧させた。これは今でも“六甲道の奇跡”として語り継がれている。

同じようなことが、東日本大震災の現場でも起こっていた。しかし今の能登は、2年はかかるといわれている作業を2年かけて行っている。だから、普通ということになるだろう。

超法規的な決断よりもマニュアル化が求められる時代に

過去に超特急で行われていた復旧・復興作戦は、大きなリスクも伴っていた。民間企業の作業員たちが、余震が襲うと死ぬかもしれない命がけの状況下で、不眠不休で作業を続けていたことは珍しいことではない。東日本大震災でも、津波警報が発令されているなか、地元の土建屋さんたちが瓦礫を撤去し、救助隊を被災地に導いた。また、民間と行政の境界線などの諸問題を飛び越え、超法規的な決断により様々なことが即時行われていた。こうしたことが、今はできない時代になった。

プロフェッショナルの勘や経験に基づく判断よりも、マニュアル化、標準化された安全確保を要求されるようになっているのだ。すると、どうしても時間がかかる。超法規的な決断には責任が伴うため、その時の責任者の違いによっても結果は大きく変わってくる。

復旧や復興に関しては、もう時代の流れとして仕方のない部分もある。しかし、人命が懸かっていれば話は別だ。能登半島地震の発災直後の対応については、事前に策定すべき計画が策定されていなかったり、救助活動の初動を民間のボランティア団体が担わざるを得なかったりと、政治と行政にとっては反省の大きい災害だったと思う。被害に遭われた方に報いるためにも、せめて教訓を今後に活かしてほしい。

鵜飼漁港の近くにある民宿で目にした土嚢袋に書かれていた「いつか一緒に桜の花を見ましょう」のメッセージ。

少しでも早くその時が訪れてほしいと、心から願っている。

