お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）が1日、フジテレビ正月特番「新春！爆笑ヒットパレード2025」（前7・00）に生出演。人気芸能人と親戚であることを明かした。

「去年、母親から急にLINEがきまして」と切り出した山本。「なんなのかなって思って見てみたら、“あなた、芸能人に親戚いることが発覚した”って言われた」と明かした。

続けて「その名前が佐藤栞里ちゃんだったんですよ。“あなた佐藤栞里ちゃんと親戚よ”って言われてた」と告白。スタジオからは驚きの声が上がった。

「それはさすがに今まで聞いてなかったし、最近栞里ちゃんがバーって売れてきたから、親戚界隈で話題になったんだろうなって思って、どれくらいの距離なのって聞いてみたら、ちょっと今から説明するから聞いててってLINEがバーって送られてきた。“あなたの母親のいとこの娘のおじいちゃんのいとこが栞里ちゃんのおばあちゃんといとこなのよ”って言われたんです」と明かした。あまりの遠い関係性にポカン。お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一は「関係ないですよね」とツッコんだ。

相方の関太は「つながってはいるっぽいんですけど、これは山本サイドは言うんですけど、栞里ちゃんサイドからこの話が出たことがない。事務所的にNGなのかな」と話して、笑いを誘った。

山本と佐藤は日本テレビ「有吉の壁」などで共演している。