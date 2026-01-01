1月1日、歌手の米倉涼子さんが自身の、去年の8月以来、久々にインスタグラムを更新。

メッセージを記しました。



米倉涼子さんは「Hope this year brings you lots of beautiful memories.（今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを願っています。）」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、米倉涼子さんが、モノクロの画像でカメラを真っ直ぐ見つめる姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「明けましておめでとうくございます❤久しぶりの涼子さん投稿嬉しいです」・「明けましておめでとうございます！！！良い一年になりますように」などの反響が寄せられています。









昨年12月26日、米倉涼子さんは「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。」「それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。」「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております。」と、綴りました。」と、公式サイトに投稿。





続けて「様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております。」「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。」「今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。」と、綴っていました。









【担当：芸能情報ステーション】