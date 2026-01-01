日立製作所は、ＡＩ（人工知能）を活用して自衛隊の防衛装備品の保守運用の効率化を支援する取り組みに乗り出す。

車両や艦艇にセンサーなどを載せ、ＡＩが集めたデータを分析して故障などの予兆を検知する仕組みを構築する。２０２６年度以降に事業化に向けた検証を進め、装備品を納入した後の継続的な収益確保につなげたい考えだ。

仕組みが実現すれば、保守作業に携わる自衛隊員の負担軽減が可能になり、人手不足に直面する自衛隊にとっても利点は大きい。デジタル技術を使った防衛装備品のメンテナンス支援の取り組みは珍しいという。

現在、一部の防衛装備品は、自衛隊員らが日常的に点検し、異常が見つかった場合には製造したメーカーなどが対応している。日立は、民生分野で強みのあるＡＩを活用したインフラ（社会基盤）などの保守・運用の事業ノウハウを応用し、センサーを通じて得た稼働率や振動などのデータをＡＩに分析させ、故障する前に知らせる仕組みを作る。

厳しさを増すアジアの安全保障環境を踏まえ、政府は、２３年度からの５年間で防衛費の総額を４３兆円とする計画だ。

ただ、人口減少や民間企業との競合を背景に自衛隊員のなり手は不足が続いており、採用数は２３年度が計画の約５割となって過去最低を記録。２４年度も計画の６５％にとどまった。防衛省もＡＩなどを活用して業務の省人化を図る方針を示している。

防衛装備品の分野で、日立は、自衛隊の情報システムや艦艇に搭載するソナー、弾薬の補給を行う特殊車両などを手がけている。２４年度の防衛装備庁に対する契約額は７９８億円で、２２年度の約３・５倍となった。日立は今後も受注の増加傾向が続くとみており、関連事業の社員数を４割増やすなど、開発・生産体制の強化を図っている。