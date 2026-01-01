南沢奈央、元日に結婚を発表 お相手はダンサー安達雄基 「新年のはじまりのこの日に」…あでやか和装で報告
俳優・南沢奈央（35）が1月1日、自身のインスタグラムを更新し、ダンサー・安達雄基（38）との結婚を発表した。
【写真】南沢奈央が結婚発表、あでやかな和装姿 お相手の安達雄基も
南沢は、あでやかな和装姿を披露し「明けましておめでとうございます。新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と発表。
「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします」とつづった。
安達も自身のインスタグラムで和装姿となり「この度安達雄基は南沢奈央さんと入籍をいたしました。新年の始まりのこの日に御報告をさせて貰える事を嬉しく思います」と喜び。
そして「まだまだ未熟なふたりではありますが、笑いの絶えない温かい家庭を築いていけるよう夫婦で力を合わせ、そして足並みを揃えて進んでいきます。今後も夫婦共々お付き合いいただけますよう応援よろしくお願いいたします!!」と呼びかけた。
南沢は、1990年生まれ。埼玉県出身。ドラマ・映画『赤い糸』シリーズやドラマ『高校入試』『大奥〜誕生［有功・家光編］』、映画『象の背中』『八月の二重奏』、舞台『罪と罰』『恐るべき子供たち』などに出演。このほか、NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』など、多彩な役柄を演じてきた。
安達は、幼少期からタップダンスをはじめ、19歳で単身ニューヨークへ。現地や台湾のタップフェスティバルに講師／パフォーマーとして参加。帰国後もダンサーとして活躍する。
【写真】南沢奈央が結婚発表、あでやかな和装姿 お相手の安達雄基も
南沢は、あでやかな和装姿を披露し「明けましておめでとうございます。新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と発表。
「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします」とつづった。
そして「まだまだ未熟なふたりではありますが、笑いの絶えない温かい家庭を築いていけるよう夫婦で力を合わせ、そして足並みを揃えて進んでいきます。今後も夫婦共々お付き合いいただけますよう応援よろしくお願いいたします!!」と呼びかけた。
南沢は、1990年生まれ。埼玉県出身。ドラマ・映画『赤い糸』シリーズやドラマ『高校入試』『大奥〜誕生［有功・家光編］』、映画『象の背中』『八月の二重奏』、舞台『罪と罰』『恐るべき子供たち』などに出演。このほか、NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』など、多彩な役柄を演じてきた。
安達は、幼少期からタップダンスをはじめ、19歳で単身ニューヨークへ。現地や台湾のタップフェスティバルに講師／パフォーマーとして参加。帰国後もダンサーとして活躍する。