3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢12ÁÈ¡Ü¥½¥í¤ÎÁíÀª73¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】
Snow Man¤Ï¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÈäÏª¡£ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤ÏÂØ¤¨²Î¤Ç¡Öº£Ç¯¤â¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤È²Î¤¦¤È¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤â¡Öº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢TOKIO¤Î¡ØÃèÁ¥¡Ê¤½¤é¤Õ¤Í¡Ë¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢12·î31ÆüÉÕ¤ÇSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌóËþÎ»¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥é¥à¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SHOCK¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ÊµÆÃÓ¡ËÉ÷Ëá¤¬¸÷°ì¤¯¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ø¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ù¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Í¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡ª ²¶¤Î¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤¿SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯6¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¿§¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢King & Prince¤Î郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ÷¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¤ÆÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ËÂô»³°¦¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥Ô¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏNEWS¤Î¡Øweeeek¡Ù¤òÁ´°÷¤Ç¹ç¾§¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
