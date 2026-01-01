奪われたら５秒で――敵将も「あのぐらい速いとは…相当速かった」と口に。夏の王者が冬も席巻しそうだ。“神速”は必見【選手権】
［高校選手権２回戦］神村学園（鹿児島）６−０ 東海学園（愛知）／12月31日／ニッパツ三ツ沢球技場
プロ内定者３人を擁するインターハイ王者・神村学園が、東海学園と対戦。初戦から圧巻のゴールラッシュを見せ、夏冬連覇へ好発進した。
圧倒的な強さの要因は、攻守の切り替えの速さにある。速い、とにかく速い。ボールを奪われたら即座に複数人で囲い込み、再びマイボールにし、主導権を握り続けた。そこにはチーム全体での明確な意思統一がある。
先制点を挙げたFW倉中悠駕（３年）がこう語る。
「『奪われたら５秒で奪い返す』っていうのを監督からも言われていたので、そこを全員で意識してやっていました。自分の中でもずっと『奪われたらすぐ取り返す』と意識してやっていました。それをみんなできていたので達成できたなと思います」
ゴールラッシュの口火を切った１点目は、シュートのこぼれ球を押し込んだもの。セカンドボールへの意識も非常に優れている。
「練習の時から、こぼれ球はしっかり全員狙うよう言われているので、こぼれ球に飛び込める感覚が身体に染みついています。こぼれ球は必ず意識するようにしています」
東海学園を率いる鶴田道弘監督も、神村学園に関して「速いと思っていたけど、あのぐらい速いとは思わなかった。選手が体感した中では多分、相当速かったと思う」と伝えた。超高校級のトランジションは必見だ。
攻撃から守備までバランスに優れた鹿児島の雄が、冬の大舞台も席巻しそうだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
