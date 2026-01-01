本音は「投入したくなかった」――それでも山本由伸を中0日で送り出した指揮官の決断【ドジャース回顧録 vol.18】

胴上げ投手となり会心のガッツポーツを披露した山本(C)Getty Images

2025年のワールドシリーズ第7戦。ドジャースが球団史上初の連覇を果たした一戦で、ひときわ強烈な印象を残したのが山本由伸の中0日連投だった。常識外れともいえる起用の裏で、何があったのか。デーブ・ロバーツ監督の証言とともに、あらためて振り返る。

現地時間11月1日に行われた第7戦で、ドジャースはブルージェイズを5―4で下し、2年連続の王座に就いた。その試合で、9回一死一、二塁の場面からマウンドに立ったのが山本由伸だった。

前日の第6戦で96球を投げていた山本は、わずか中0日。さらに第2戦でも9回を完投しており、約1週間で合計201球を投じていた。近年のメジャーではほとんど見られない起用法だが、山本は迷いなくボールを受け取った。

9回のピンチでは死球で満塁とされたものの、味方の好守にも支えられて無失点で突破。10回、11回も続投し、球速は4シーム平均96.9マイル（約155.9キロ）、スプリットも91.6マイル（約147.4キロ）と、連投とは思えない質を保った。延長11回にウィル・スミスのソロ本塁打で勝ち越し、最後まで投げ抜いて胴上げ投手となった。

もっとも、中0日での投入はチームとしても難しい決断だった。試合後、ロバーツ監督は米『FOX Sports』の番組でこう語っている。「毎年、チームの編成状況は違う。監督という立場にある私にとって最大の秘訣は、いかにして全員を『納得させるか』にあるんだ」。その上で「ヤマモトは中0日で出て行っても、『ボールをください』と言ってくれた」と山本の意思を明かした。