【2025年版】福岡県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「古賀市」、では1位は？
大東建託は、福岡県居住の20歳以上の男女3万4050人を対象に「街の幸福度（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜福岡県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2019年・2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、福岡県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：古賀市／評点68.5／偏差値65.7古賀市は、福岡市と北九州市の中間に位置し、交通アクセスが良好なほか、自然環境と都市機能が調和した住みやすいまちです。農産物や商業・公園など子育て世代にも魅力ある環境が評価され、昨年4位から順位を上げてトップ3入りしました。
居住者からは「生活全般に失敗や気づきの繰り返しだけれど、スポーツが出来てお酒が飲めて、月に数度の友達との関わりがあって幸せを感じている」「奨学金なしで大学に通うことができ、実家からの通学なのでお金に困ることなく自由に学生生活を堪能させてくれている事」「今は夫婦二人で暮らしており、近くに所帯を持った子が孫を設けて生活しており、今後も楽しみ」といった声が寄せられています。
1位：糟屋郡新宮町／評点68.8／偏差値67.12年連続で1位に輝いた糟屋郡新宮町は、都心部へのアクセスが良好で、買い物や医療・子育て環境が充実しているまちです。JR新宮中央駅や西鉄新宮駅からのアクセス良さや生活利便性の高さが評価されています。
居住者からは「社会人になっても親子関係は上手くいっており、子供と一緒に買い物に行ったりできる。たまに近場の安上がりでも友人と旅行に行ったりすること」「家族で食事し、話が盛り上がって笑いが絶えないときが1番幸せ。子供からいろんな話を聞く時」「ワークライフバランスが取れている。友達がたくさんいる」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)