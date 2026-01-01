ボイメン辻本達規、松井珠理奈との結婚に自ら言及「記者会見で皆様へ自分たちからご報告させて頂きます」
【モデルプレス＝2026/01/01】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）は1月1日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。元SKE48の松井珠理奈（28）と結婚することを報告した。
【写真】28歳元SKEと結婚した人気アイドル
辻本は、自身のXで「明けましておめでとうございます
事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と結婚について自ら言及。「詳しくは記者会見で皆様へ自分たちからご報告させて頂きますのでそれまで見守ってもらえると嬉しいです」と呼びかけ、「2026年更に気合入れて頑張りますのでよろしくお願いします」と結んでいる。
同日、辻本の所属するフォーチュンエンターテイメントの公式サイトでは「このたび弊社所属のBOYS AND MEN辻本達規について一部報道がなされております件に関しまして、ご報告させていただきます」と結婚報道が出たことに言及。「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と報道内容を認めていた。
また、「なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております」と2人での会見を予定していることを明かし「詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます」と伝えた。（modelpress編集部）
