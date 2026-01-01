¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×AOA½Ð¿È¥ß¥Ê¤¬¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡ÉÌ¤¿ë¤«¡Äµß½õ¸å¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤ËÉÔ°Â¹¤¬¤ë
´Ú¹ñ½÷À¥°¥ë¡¼¥×AOA½Ð¿È¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤¬¡¢¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ê¤Î¡ÈÈþÇØÃæ¡ÉÁ´³«
¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï1·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¤½¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ä¹Ê¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ä¹ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸ÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ÏÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢Àµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö·ï¤ä¾õ¶·¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤¬¤¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò²õ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡£10Ç¯¤âÂÑ¤¨¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·²æËý¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê²¥¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¹ðÇò¤·¤¿AOAÆâ¤Ç¤Î¡È¤¤¤¸¤áÌäÂê¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤¬·ù¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¹ðÈ¯¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òµ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¸½¤ÇÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌó2»þ´Ö¸å¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤ÏÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ë³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤¦¾¯¤·Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³²»¤¬¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬»ä¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Ã¯¤«¤¬ËÉ¤¤¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢É¬¤ºÌóÂ«¤Ï¼é¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¤â½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸½ºß¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï1993Ç¯9·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î32ºÐ¡£2012Ç¯¤ËAOA¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø¶»¥¥å¥ó¡Ù¡Ø¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ø°¦¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤ feat.TAKANORI NISHIKAWA¡ÊT.M.Revolution¡Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø¿äÍý¤Î½÷²¦2 ¡ÁÎø¤ÎÁÜººÀþ¤Ë¿ÊÅ¸¥¢¥ê¡©¡ª¡Á¡Ù¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å2020Ç¯7·î¡¢³èÆ°Åö»þ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¸¥ß¥ó¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê¤ÎË½Ïª¤Ç¥¸¥ß¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢AOA¤â¸½ºß¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥ÊËÜ¿Í¤â¤¤¤¸¤áË½Ïª°Ê¹ß¡¢Æó¸Ô¸òºÝµ¿ÏÇ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎµÊ±ì¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÁûÆ°¤ÇÈóÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î¡¢2026Ç¯1·î¤Ë´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£11·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½êMODEN BERRY KOREA¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤¬¡¢1¥«·î·Ð¤¿¤º¤ÎÍâ12·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÀìÂ°·ÀÌó»þ¤Ë¤Ï¡¢MODEN BERRY KOREA½êÂ°¤ÎÎý½¬À¸¥Ï¡¦¥ß¥ó¥®¤È¤È¤â¤ËÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤è¤êÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¯¥©¥ó¡¦¥ß¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯9·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯7·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AOA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËAOA¤òÃ¦Âà¤·¡¢½÷Í¥¤ËÅ¾¸þ¡£¥É¥é¥Þ¡ØËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»þÂå¡Ù¡Ø¤ª´ê¤¤¡¢¥Þ¥Þ¡Ù¡ØÉÂ±¡Á¥¡Á¤º¤Ã¤È·¯¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2020Ç¯7·î¡¢»öÁ°¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤¯¡¢AOA³èÆ°Åö»þ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¸¥ß¥ó¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈË½Ïª¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ç¥¸¥ß¥ó¤ÏAOA¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£
