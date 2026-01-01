北海道の20代独身女性に聞いた！「初デートから交際するまで、何回デートしましたか？」
都道府県により、彼と付き合うまでに重ねたデートの回数に大きな特徴はあるのでしょうか？ 広大な面積をもつ土地柄か、積極的でおおらかな女性が多いと言われる北海道の女性の場合は？ 20代の独身女性に行ったアンケートから「交際するまでのデート回数」をご紹介します。
【１位】0回（26.5%）
【２位】3回（16.9%）
【３位】1回（15.7%）
【４位】2回（12.0%）
【４位】10回以上（12.0%）
【考察】 全国平均でもっとも多い「3回」に比べ、いきなりデートなしで交際する人が4人に1人もいた北海道女性。相手のことはよく知らないうちから、お付き合いが始められる。あるいは、一目惚れから即交際できる。そんな北海道女性の思いきりの良さがうかがえます。
【調査概要】
期間：2013年6月6日（木）から6月13日（木）まで
対象：合計111名（20代の独身女性）
地域：北海道
方法：インターネット調査
