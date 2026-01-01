『笑点』（日本テレビ系）の大喜利に、ピンクの着物でレギュラー出演する落語家・三遊亭好楽さん（79）は、"おもしろくないところがおもしろい"という絶妙な立ち位置で多くの視聴者に愛され続けている。

【写真】好楽さんが建てた寄席「池之端しのぶ亭」

ところが2024年、弟子の錦笑亭満堂さん（41）が『ウチの師匠がつまらない』（PARCO出版）というタイトルのエッセイを上梓。さらにこのエッセイが2026年1月に舞台化されるという。さすがの好楽さんもお怒りかと思いきや、「ありがたい話」だという。どういうことか。好楽さんが建てた寄席「池之端しのぶ亭」で、好楽さんと満堂さんに聞いた。

──エッセイ『ウチの師匠がつまらない』はインパクトのあるタイトルですね。

三遊亭好楽（以下、好楽）：ウチの一門の秘密をばらしちゃって、彼の兄弟弟子が『破門だ！』って騒いでますよ（笑）。

錦笑亭満堂（以下、満堂）：前座時代から日記をつけていまして、それをもとに書かせていただきました。タイトルは版元の編集者の提案でして……。

──他の師匠なら怒るところです。でも、ちゃんと読めば、師匠の魅力が伝わってきます。

好楽：アタシも読みましたけど、本を出したとたんに舞台化の話がきたっていうからありがたい話です。でも、出演はしません。セリフが覚えらんない（笑）。

満堂：終演後のアフタートークに4回出演してくださいます。

好楽：アタシの役は劇団『ワハハ本舗』の佐藤正宏さんが演じてくれます。彼はアタシになりきるために、アタシの書いた本を3冊も読んでくれて性格を読み取って、脚本のアタシのセリフに『これは師匠らしくない』と指摘までしているそうです。ここへも落語を聞きに来てくれて『師匠の落語にはまっちゃいました』って。熱心な人です。

──お弟子さんにも、『笑点』共演者にも愛されている好楽さんですが、愛される理由は何だと思いますか。

好楽：周りへの感謝を忘れていないことかな。落語家はね、お客さんにウケたら、視聴率がとれたらオレがうまいからだ、面白いからだ、オレが一番なんだ、なんて思ったらとんでもないんです。罰が当たりますよ。しゃべるまでに、たくさんの人のお世話になってるんです。

寄席だったら、段取りしたりネタ書いたり、太鼓叩いたりする人がいる。『笑点』だったらプロデューサー、ディレクターはもちろん、ADさん、メイクアップ、大道具の人たち。落語家は一人でしゃべっているようで、一人でできるわけじゃない。感謝しなきゃいけないんです。そう心がけてきました。

満堂：師匠といると、教わることがたくさんあります。たとえば、師匠と地方に行くと、お土産をいっぱい買って帰るんです。『そこで稼がせてもらったんだから、その土地にお金を落とさなきゃいけない』って。

好楽：お客さんファーストですから。

満堂：ある打ち上げで、師匠の隣についたコンパニオンの女性のかたの態度が失礼で。彼女がトイレに立ったすきにつかまえて、注意して離れてもらったんです。師匠は絶対見てないと思ったら、見てたんですね。打ち上げの後、師匠が『あんなふうに怒ったらさ、おまえが損だよ。ニコニコ笑顔でいれば、主催者もあの子たちも楽しく帰ってくれたんだから』って。本当に優しい方なんです。

好楽：アタシはね、その場の空気が曇ってるのが嫌いなんですよ。だから、みんなでお酒飲んでいるときは、みんなが楽しく笑ってなきゃイヤ。誰か1人だけションボリしたりしてると、すごく気になっちゃうんです。

──もともとあまり怒らない、温厚な性格だったのですか。

好楽：いや、中学まではよく怒る"怒り屋"さんでした。怖かった、って言われるぐらい。すごい短気で。それが高校に入ったら、なぜか全然怒らなくなった。自分でも不思議なんですけどね。中学までで一生分怒っちゃったのかな。

満堂：怒っているところを、僕は見たことがないです。

好楽：10年にいっぺんくらい、『絶対許さない！』というくらい激怒することがありますよ。たとえば以前、ウチの事務所の社長が、アタシと楽太郎（6代目円楽）のマネージャーを募集して若い子を採用したの。ところが、2、3カ月で辞めさせたんです。あんときは怒ったね。『そんな他人様のお子さんを、ゴミを捨てるように辞めさせるなんて、人間らしくないよ』って。怒ると怖いんです（笑）。

──いつもニコニコしている好楽さんからは想像しにくいです。では、好楽さんが2025年悲しかったことは何でしょうか。

好楽：お金を入れた封筒を落としたこと。かみさんは5年前に亡くなったんで、アタシは今、この家に孫と住んでるんですが、『これつかってね！』と大きく書いた封筒に18万円を入れて家ン中に置いといたんです。電気代とかの支払いに使えるように。

ある日、そこからちょっと借りようと思って、馬券を買いに封筒を持って家を出たら、どこかに落としちゃった。拾った人は『これつかってね！』って書いてあるんだから、心置きなく使ったと思うんだよね。それが一番悲しかった（笑）

寄席を見ているような2人の掛け合いからは、厚い信頼で結ばれた師弟関係が垣間見れた──。

取材・文／中野裕子（ジャーナリスト）