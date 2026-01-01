妻の真美子さん（29）を除き、ドジャース・大谷翔平選手（31）を最も間近で応援してきた日本人女性と呼んでも過言ではない!? インフルエンサーのぴきちんさん（インスタID@ohtani_pikichin）は、大谷選手を追って全米を駆け巡り、2年連続でポストシーズン全試合現地観戦を成し遂げた。

【写真を見る】〈大谷翔平選手の熱狂的ファン・ぴきちんさん〉大谷翔平選手からサインをもらった運命の瞬間…！

「もともと野球に興味があったわけじゃない」という彼女は、なぜ大谷選手に魅了されたのか。そして、驚異の追っかけはどのように行われているのか。【前後編の前編】

──大谷選手との出会いを教えてください。

「2021年7月、当時エンゼルスに所属していた大谷選手の試合を初めて観戦しました。その頃の私は会社員を辞めて、海外をブラブラする生活でした。野球ファンというわけではなかったんですが、『大谷選手がホームランを打った』というニュースを毎日のように目にするなかで、『せっかく海外にいるんだから1試合くらい観てみよう』と軽い気持ちでロサンゼルスの球場へと足を運びました」

──ちょうどロサンゼルス滞在中だったんですか？

「いいえ。ルワンダに駐在していたんですが、会社を辞めて、モロッコやエジプトなどアフリカ大陸の国をあちこち回っているタイミングでした」

──大谷選手が気になって、いきなりアフリカからアメリカへ。この時点でフットワークが軽いですね。

「はい（笑）。自分も海外で働いていたからこそ、アジア人が外国、しかもアメリカで実績を出して認められていることに興味を持ちました」

──初めて観戦した試合はどうでしたか？

「友達に『ブルペンのあたりに行けば、大谷選手を近くで見られるよ』と教えてもらい、言われた通りブルペンで待っていたら、たった3メートルほど先に大谷選手が来ました。そのときはまだ野球のルールが全然わからなかったので、『大きい！ かっこいい！』というのが第一印象です（笑）。

当時はコロナ禍で、今とくらべたら球場はガラガラでしたが、それでも大谷選手への声援がすごくて、『こんなに現地で人気なんだ』と驚きました」

──自作のボードが話題になっていましたよね。

「『せっかく観戦するなら、試合中継とかに映りたい！』と思い、東京オリンピックの時期だったのもあって、『大谷さん金メダルあげます』というボードを持って応援していました。日本の試合中継にほぼ毎回映っていたので、狙い通りです（笑）。

アフリカを旅している頃、X（旧Twitter）でその様子を発信していたので、もともとフォロワーがそれなりにいたんですよね。私が大谷選手を応援し始めたのをフォロワーさんたちも面白がって、試合のチケットや遠征のためのフライトチケットを譲ってくれました。

その結果、『数試合くらい観てみるか』というテンションだったはずが、いきなり19試合も観戦することに（笑）。その頃にはすっかり大谷選手のファンになっていました」

──2024年、2025年とポストシーズン全試合現地観戦を達成しました。

「2022年、2023年も9試合くらいアメリカで観戦したんですが、仕事面などで渡米しやすい状況になったのもあり、2024年、2025年とそれぞれ100試合くらい観戦しています。3か月までならビザ不要でアメリカに滞在できるので、その期間中に行ける試合は全部行って、キャンプはキャンプでまた渡米して……というスタイルですね。

フリーランスとしてSNS運用やマーケティングの仕事をしているので、働く時間も場所もかなり融通が効くんです。そういう自由な働き方を実現できるようにキャリア形成をしてきたのが、大谷選手のファンになってから役立っています」

──大谷選手を追って全米を駆け巡るわけですが、かなり体力勝負のような……。

「当たり前ですが、アメリカと一口に言ってもすごく広いんですよ。だから時差もあるし、気温差もある。トロントは最高気温10度でめっちゃ冬なのに、その次のアリゾナは35度でめっちゃ夏だから、自律神経がおかしくなります（笑）。

基本的に外野席で観戦しているんですが、どこも屋根がないので、雨に濡れて風邪をひくこともあります……。特に開幕したばかりの4月だと、地域によってはまだ冬なんですよね。

また、選手たちは試合後にチャーター機で移動できますが、私みたいなただのファンは試合後だともう飛行機の便がないので、翌日の早朝便でなんとか次の球場に向かいます。ただ、早朝便で移動すると、目的地に到着してもまだホテルにチェックインできず、眠いのに寝る場所がなくて、それもしんどいですね……」

──その大変さを上回るやりがいを見出しているんですね。

「体力的に辛い場面はありますが、大谷選手のホームランを見たら体力回復できます（笑）！ そういう意味では、大谷選手が打ってくれるかどうかは私にとって"死活問題"ですね。

大谷選手は野球史に残る記録をいくつも持っているじゃないですか。単純に試合観戦が楽しいのはもちろん、『歴史に立ち会っている』という感覚が得られるのも、大谷選手の追っかけをしている理由です。

50‐50を達成した試合も現地で観戦していて、『間違いなくこれが史上最高の瞬間だ』と思っていたら、2025年10月のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では3本塁打10奪三振でしょう？ やっぱり見逃せませんよ」

大谷選手を全力で応援した結果、2025年のキャンプでは、なんと直々にサインをもらうことができたという。後編では、ぴきちんが"運命の瞬間"を振り返る。

（後編に続く）

取材・文／原田イチボ（HEW）