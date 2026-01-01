台湾の頼清徳総統は1日、新年の演説で、「中国の拡張の野心は高まり続けている」と批判した上で、防衛力強化を進める考えを強調しました。

台湾の頼清徳総統は1日、恒例となっている新年の演説で、「中国の拡張の野心が高まり続ける中、国際社会は台湾の人々に自衛の決心があるかに注目している」などと強調しました。

その上で、今年からの8年間で、1兆2500億台湾ドル、日本円でおよそ6兆2000億円の特別予算を投じるなど防衛力強化に取り組む考えを改めて示しました。

また、「中国の深刻な軍事的野心に直面する中、台湾には待っている時間もない」として、予算案の審議などをめぐり対立が深刻化している議会での、与野党の協力を呼びかけました。

中国は、先月29日から台湾周辺で大規模な軍事演習を行い、長距離のロケット弾を発射するなど圧力を強めています。演習をめぐっては、日本やヨーロッパ各国も懸念を表明していますが、頼総統は、「アメリカ、日本、イギリス、EUなど多くの国が台湾海峡の平和と安定への支持を表明している」として連携に期待を示しました。