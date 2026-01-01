『仮面ライダーW』鳴海亜樹子役の山本ひかる、妊娠を発表・直筆で心境 『科捜研の女』レギュラー、雀士の顔も
俳優の山本ひかる（34）が1月1日、自身のXを更新し、妊娠を報告した。
『仮面ライダーW』鳴海亜樹子役の山本ひかるが結婚 "照井竜"木ノ本嶺浩の祝福した文面
直筆の書面を投稿。新年のあいさつに続き「私事ではございますが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と伝え、「おかげさまで母子ともに穏やかに過ごしており、日々、周囲の皆さまに支えられていることを実感しております」と感謝。
そして「今後の活動につきましては、健康を最優先に、無理のない範囲で続けてまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」としたためた。
山本は『仮面ライダーW』（2009年）の鳴海亜樹子役で人気に。『科捜研の女』レギュラーも務めた。雀士の顔も持つ。2024年1月に結婚を発表していた。
