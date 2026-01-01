バスケットボール女子元日本代表の吉田亜沙美（３８）が１日、自身のインスタグラムを更新。昨年夏に癌が見つかったことを告白した。

「今年の夏に私自身、癌が見付かり治療、療養していました。これは大袈裟ではなく癌だと告げられた時は死を覚悟しました。それと同時にもうＢＡＳＫＥＴが出来なくなるんだと絶望でした。私の頭の中はこんな時でもＢＡＳＫＥＴのことなんだと自分のことなのに呆れました笑 どうしたら良いのか分からず、ただただ視界が真っ暗になりました」と振り返り、「いったいなにが起こっているのか。頭が追いつかず、涙を堪えながら落ち着こうと自分に言い聞かせてました。今でも鮮明に覚えている。告げられた時の緊張感や絶望感や喪失感」と恐怖を振り返った。その後、手術、闘病の末に復帰。「泣くのかなぁと思っていましたがそれ以上に楽しいが勝ちました！選手のみんなが助けてくれました。本当に私は周りの人に恵まれる人生なんだなぁ。幸せ者です」、「まだまだ思うようには動けず、筋力も戻り切ってないですが、ｔｅａｍを勝たせられるＰＧになっていきます」とつづった。

その上で「癌のこと、病気になったこと、公表するのをとても悩みました。ただ私と同じように病気で苦しんでる方や怪我で苦しんいる方に私がコートを走り回っていることで一歩踏み出す勇気になってもらえたらなという想いでお伝えすることを決めました」と公表の理由をつづった。