認知症によってリスクが高まるのが、実家の「ゴミ屋敷化」。決められた日にゴミを捨てられなくなり、近隣とのトラブルの原因になることもあります。本稿は、岩手に暮らす認知症の母（82歳・要介護4）を、東京から通いで支えて14年。介護作家・ブロガーとして活動する工藤広伸氏の著書『工藤さんが教える 遠距離介護73のヒント』（翔泳社）から、一部を抜粋・再編集。離れて暮らす親を支える「遠距離介護」という視点から、知っておきたい「認知症とゴミ」についてご紹介します。

ゴミ屋敷化によるセルフネグレクトに注意！

認知症でゴミの収集日を間違えたり、分別できなくなったりして、近隣住民とトラブルになるケースがあります。また足腰の状態が悪く、ゴミ集積場までゴミを運べなくなったり、悪天候でも無理にゴミ出しをしたりして転倒や骨折の原因になるなど、高齢者のゴミ出しは注視すべきポイントのひとつです。

サポートが必要であれば、収集回数の少ない古紙や燃えないゴミの日を狙って帰省したり、自ら廃棄施設へゴミを直接持ち込んだりするなど、帰省のタイミングに影響することもあるでしょう。

親の家がゴミ屋敷化した場合、密接に関係しているのがセルフネグレクトです。自分に対する興味が薄れ、生活意欲も低下し、住環境を衛生的に保つのが困難になります。これは本人の健康状態の悪化だけでなく、近隣トラブルの原因にもなります。

工藤さん家の場合…市の「高齢者向けゴミ出しサポート」を活用

手足が不自由な認知症の母は決められた日にゴミを捨てられなくなり、家の倉庫にゴミがうずたかく積み上げられていました。慌てて訪問介護にゴミ捨てを依頼しましたが、ゴミ集積場が遠く、時間ロスになっていました。

現在は市の「ゴミ出しサポート」を利用していて、ゴミ収集車が自宅まで来てすべての種類のゴミを無料で回収してくれます。65歳以上でひとり暮らしの方など、自治体ごとに利用条件は異なります。

【確認したいこと・データ】

■ 自治体や町内会など、ゴミ出しサポートの利用条件を確認する（例：65歳以上、障害者手帳の有無、要介護度など）。

■ 国立環境研究所によると、町内会など共助を受けやすい地方に比べて大都市に住んでいる高齢者ほど、ゴミ出しに困難を抱えている高齢者が多くいる[図表1]。

[図表1]ごみ出しに困難を抱える高齢者が多くいると思うか（自治体類型別）

入浴は生活の張りや社会とのつながりを保つもの

親は定期的に入浴できているでしょうか？ 自宅での入浴の場合、深い浴槽をまたげずに出入りが難しくなったり、タイルなど床が滑りやすかったり、手すりがなくて怖かったりなどの理由から入浴回数が減っているかもしれません。

車いすや手すりなど福祉用具の専門家である福祉用具専門相談員に相談して、親が安心して入浴できる浴室かどうか一度確認してみましょう。手すりやシャワーチェアを設置するだけで、入浴環境が劇的に改善することもあります。

自宅での入浴が厳しい場合は、デイサービスやデイケアなど介護のプロの介助が受けられる場所で入浴をすると、転倒リスクやヒートショックの心配もなく安心です。入浴の機会が減ると清潔を保てなくなるため、人に会うことを避けたり外出の機会まで減ったりして、生活の張りや社会とのつながりを失う恐れもあります。

工藤さん家の場合…認知症の母が8年も入浴しなかった理由

母は手足が不自由なため深い浴槽を怖がり、さらに認知症で入浴したと思い込んでいたため、8年も自宅でシャワーかデイサービスで体を拭いてもらうのみでした。

ところがコロナ禍の折、私の妹が母と一緒にお風呂に入ることに成功し、それからはデイサービスで入浴するようになりました。ただ築50年以上経つ実家の浴室は寒く、ヒートショックのリスクがあるため、現在は使っていません。

【短い滞在中に確認したいこと】

■ 身体機能の低下や入浴に対する不安などから、浴室を使う頻度が減っていないか。

■ 入浴していないのに、認知症で入浴したと思い込んでいないか。

【データ・根拠】

■ 日本老年学的評価研究によると、入浴の頻度が週7回以上の高齢者は、週2回以下しか入浴しない高齢者に比べて、要介護認定されるリスクが約3割低い。

工藤 広伸

介護作家・ブロガー