日産「新型エルグランド“カスタムカー”」発売へ！

日産の高級ミニバン「エルグランド」の新型モデルが話題になっています。

2025年4月にティザー画像が公開され、同年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」でついにそのヴェールを脱ぎ、次期型の4代目が世界初公開されました。

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド“カスタムカー”」です！（30枚以上）

初代モデルが切り開いた高級ミニバンというジャンルの頂点に再び返り咲くことができるかどうか、注目の1台であることは間違いありません。

新型エルグランドは第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載することがアナウンスされており、1.5リッターエンジン搭載というランニングコストの低さもポイントとなっています。

さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をさらにレベルアップさせ、いつまでも乗っていたくなるグランドツーリング体験を提供するということで、否が応でも期待が高まるところです。

そんな新型エルグランドですが、日産モータースポーツ＆カスタマイズから、カスタムモデルとして「AUTECH（オーテック）」が登場することが決定したと発表され、2026年夏ごろに登場することが明らかになっています。

とはいえ、2025年10月29日にフロントグリル周辺をアップで写したイメージ画像が1枚公開されているだけで、詳細については不明です。

イメージ画像を見る限り、フロントグリルは他のAUTECHモデルと同じく、湘南・茅ヶ崎の海面のきらめきからインスパイアされたドットパターン形状で、ブルーに輝くAUTECHのエンブレムが備わることが分かります。

それ以外の要素については想像するしかありませんが、他のAUTECHモデルと同じくインテリアはブラックとブルーのコンビネーションのスポーティでプレミアムな装いとなることでしょう。

ただし、日産の最上級ミニバンということで、過去にあった「プレミアムパーソナライゼーションプログラム」のように、自由に内装色をオーダーできるシステムがあると嬉しいユーザーは多いのではないでしょうか。

そして走りにもこだわったという新型エルグランドだけに、一部モデルに設定されている「SPORTS SPEC（スポーツスペック）」が用意され、一段階高い質感の走りが楽しめるようになることも期待したいところ。

また、AUTECHモデルではありませんが、歴代エルグランドに脈々と設定され続けてきた最上級かつ4人乗りもある「VIP」も日産モータースポーツ＆カスタマイズ（旧オーテックジャパン）が手掛けてきた仕様となるので、継続設定されるのかどうかという点も気になるところです。

※ ※ ※

新型エルグランドは、e-POWERとe-4ORCE、そして上質な乗り心地によって、高級ミニバンの頂点奪還を目指す意欲作です。

そのなかでも、すでに登場が決定しているAUTECHモデルが、どのようなデザイン、そして走りの進化を見せるのか、あるいはVIPのような最上級カスタムの継続設定があるのか、続報に引き続き注目が集まります。