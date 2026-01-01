J1残留を決めたファジアーノ岡山。そのオーナーとしてクラブを率いるファジアーノ岡山スポーツクラブ ファウンダー・オーナー木村正明さんが、RSKのラジオ番組「春川正明の朝から真剣勝負」（毎週火曜日 あさ6時30分～7時放送）に出演し、ファジアーノ岡山設立の思いや、J1という新たなステージで何を見据えているのかを語りました。（2025年12月16日放送）

【写真を見る】「スタジアムに入りたくても入れない方々の問題解決が喫緊の課題」【ファジーノ岡山スポーツクラブ ファウンダー・オーナー木村正明さん】

キャリアを投げ打って帰郷 約20年で「J１昇格」を達成

木村さんは、東京大学法学部からゴールドマン・サックスへ入社。世界的な投資銀行でマネージングダイレクターまで務めたエリートが、そのキャリアを投げ打って故郷・岡山に戻り、プロサッカークラブ「ファジアーノ岡山」を設立。

誰もが驚く挑戦から約20年、チームはJ1昇格という快挙を成し遂げました。

Jリーグの専務理事を経て、現在は再びファジアーノ岡山のオーナーとしてクラブを率いる木村正明さん。彼はなぜ岡山に戻り、スポーツに人生を捧げたのか。そして、J1という新たなステージで何を見据えているのでしょうか。

J1残留の重圧と、スタジアムに入れないファンの存在

――まずはファジアーノ岡山、J1残留おめでとうございます。今シーズンを振り返っていかがでしたか？

（木村正明さん）

「ありがとうございます。シーズン序盤は出だしが良かったですね。ただ、最終戦のセレモニー前の監督や選手の表情を見ていると、背負っていた重圧は相当なものだったと思います。自分の人生もかかっていますが、地域全体からの良い意味でのプレッシャーを感じていたのでしょう。初年度、立派に戦ってくれました」

――私も最終戦をスタジアムで応援しましたが、サポーターの方々の地元・岡山への愛情を強く感じました。

（木村正明さん）

「我々はファジアーノ岡山スポーツクラブとして、サッカーだけでなく、いろいろなスポーツでそういった場面が生まれるのが良いと思っています。地元を愛する力が、スポーツを応援することによって育まれていく。あの光景は本当に良かったですね」

新スタジアム建設への機運

――J1に昇格し、新スタジアム建設への機運も高まっています。

（木村正明さん）

「私たちが一番つらいのは、最高峰の舞台に来たのに、スタジアムに入りたくても入れない方がいることです。最初の試合は観客が7人だったところから、多くの方に支えられて今があります。

入れない方々に対しては、残念、申し訳ない、悔しいという気持ちが入り混じり、お叱りの声も受けています。そこを何とか改善しなければならないという思いが非常に強いです」

――新しいスタジアムができるまでは5年から7年はかかりますよね。今のスタジアムでも、もう少し観客を入れる工夫や環境整備が必要ですよね。女性ファンが増えて、女性トイレが少ないですよね。

（木村正明さん）

「Jリーグは世界で最も女性ファンの比率が高いリーグで、岡山も女性や若い方が多いのが特徴です。特に、子どもたちの入場料をスポンサーが肩代わりしてくださる『夢パス』で試合を見ていた世代が、今や20代から30代のサポーターの中心になっています」

――夢パスで育った子どもたちが、今度は親になって自分の子どもを連れてくる。素晴らしい循環ですね。

（木村正明さん）

「はい。世代を超えて応援することが大事なことだと思っています」

広島にはカープやサンフレッチェ 岡山には何もなかった

――木村さんは常々「サッカーだけじゃない」とおっしゃっています。その思いはどこから来るのでしょうか。

（木村正明さん）

「私が岡山を離れていた頃、周りには広島のカープやサンフレッチェ、関西にはタイガースやガンバ、ヴィッセルがありました。でも岡山には何もない。それがすごく悔しかったんです。野球も好きだったので野球チームがないのも、自分がやっていたサッカーチームがないのも悔しかったんです。

人を応援することはすごい力になるし、地元のスポーツを応援することは自分自身の力にもなります。ゴールドマン・サックス時代の海外の友人たちが、当たり前のように地元のスポーツチームの話をしているのを見て、岡山にも絶対に必要だと思っていました」

――Jリーグが始まった時、「プロ野球の失敗事例をすべて取り込んでルールを作った」と聞いたことがありますが、本当ですか？

（木村正明さん）

「それもありますが、どちらかというと『世界標準』を目指した、ということです。海外でも昔はクラブ名に企業名がついていましたが、160年、170年の歴史の中でスポーツは市民・県民のものだという考えが広まり、企業名はなくなっていきました。

今は、ニューヨーク・ヤンキースやマンチェスター・ユナイテッドのように、地域でクラブを育てていくのがスタンダードです。Jリーグは、そうした海外の規約をそのまま持ってきたのです」

世界のビッグクラブと戦う未来も視野に

――「100年構想」という夢物語のような理念から始まったのですね。

（木村正明さん）

「そうです。100年かけてこういうものができるといいね、というところから始まり、今に至っています」

――ということは、ファジアーノ岡山が世界のビッグクラブと戦う未来も視野に入っていると。

（木村正明さん）

「もちろんです。ステップは踏まなければなりませんが、上には上がいるので、上を狙っていく姿勢は必須だと思っています」

ゴールドマン・サックスを辞めて故郷・岡山へ なぜ？

――世界的な投資銀行であるゴールドマン・サックスで、34歳という若さで執行役員にまでなられた。そのキャリアを捨てて、なぜ岡山に戻ってこられたのですか？

（木村正明さん）

「よく『クビになったからだろう』と言われますが、そうではありません（笑）。東京の自宅まで（現・岡山学芸館高校の理事長が）やって来て、『岡山の誇りを一緒に作ろう』と説得され、私が『一晩だけ考えさせてくれ』と言って、もう退路を断って、残りの人生をかけて挑戦しようと決意しました。

――資金的な支援ではなく、ご自身が岡山に戻るという決断がすごいと思います。

（木村正明さん）

「最初は支援をしていたのですが、クラブが解散の危機に陥り、『負債ごと全部引き受けてくれ』という話になったんです。びっくりしました。でも、ゴールドマン・サックス時代、世界中から集まった優秀な同期たちが、研修が終わるとみんな地元のプロスポーツの話をするんです。

『お前の地元はどこだ？』と聞かれ、岡山には何もないから一生懸命カープの話をする自分がいました。『なんで俺、広島の話をしてるんだろう』って。

ある同期は、アメリカの田舎町のアメフトの歴史を延々と語り、『アメフトは田舎町の歴史なんだ』と熱弁していました。そういうのを聞いて、岡山にもこういうものが必要だな、とずっと思っていたんです」

――実際に岡山に戻ってこられた時、町はどう見えましたか？

（木村正明さん）

「もう必死でした。親戚も多く、商売もしているので、途方もない道のりだと感じましたし、失敗したら親戚にも迷惑をかける。絶対に失敗できないという恐怖心の塊でしたね」

自分たちの環境より、ファンが最優先

――先日、練習場を拝見しました。素晴らしい環境ですが、クラブハウスなどはもう少し充実させても良いのでは、と感じました。

（木村正明さん）

「あの練習場ができたこと自体、12年前は奇跡に近いことでした。もちろんJ1仕様かと問われるとそうではないかもしれませんが、一歩ずつ進んでいくしかありません。

今は、自分たちの環境よりも、スタジアムに入りたくても入れない方々の問題を解決することが喫緊の課題です。このままだと、ファジアーノの試合を一度も見たことがない小学生がどんどん増えてしまう。それが将来にわたって悔しいし、申し訳ないと思っています」

――最後に、今後の展望についてお聞かせください。

（木村正明さん）

「テニスやチアダンスも始めていますが、まずはサッカーでどこまで大きく、強くなれるか。そこで結果を出さないと、横展開しても口だけになってしまいます。まずはサッカーの世界でとことん頑張っていくことが大事です」

――来季の選手強化もファンは期待していると思います。

（木村正明さん）

「サッカーは1年単位で選手が移り変わる世界です。良い選手に来ていただき、残っていただく。それを支えるための財務的基盤やチームの方針が重要になります。これはずっと続いていくことなので、もう頑張るしかないですね」