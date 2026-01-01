＜ハズレ義実家のお正月＞お餅やおせち代を払わされ、こき使われ…帰省する意味はあるのかな？
お正月は、本来なら1年の始まりを穏やかに迎えるための時間です。しかし、義実家との関係次第では、楽しみどころか大きなストレス源になってしまうこともあるようです。
『お正月に義実家で手伝いをさせられます。しかもお金まで払わされて……。こういう家に嫁いでハズレだったと諦めが大事なのでしょうか？』
この問いかけに寄せられたさまざまな意見から、投稿者さんの正月帰省の在り方を考えましょう。
投稿者さんによると、請求されるのは「おせち代、餅つき代、義祖父母へのお年玉代」だそうです。これに対し、驚きと困惑の声が寄せられました。
『ハズレだと思う。お金を払ってまで行きたい場所ではないよね』
『おせち代ってなに？！ 最悪じゃん。正月なんて集まりたい人だけ集まればいいよね』
『行かなくていいんではない？ 私だったら行かない』
『食費を請求されるくらいなら、行きたくない』
お正月は「もてなす側」「招かれる側」という暗黙の認識があるだけに、費用を請求されること自体に違和感を覚えるママが少なくありませんでした。とくに、義祖父母へのお年玉まで負担させられる点には、
『それは義実家側が出すものでしょう』
と、否定的な意見が目立ちました。投稿者さんは、結婚した最初の年に「お年賀とは別に〇万円お願いします」と言われ、そのまま従ってしまったと振り返ります。「そういうものだと思って疑わなかった自分が怖い」と語る言葉からは、当時の戸惑いが伝わってきます。
無理に義実家へ行かなくていい
ムリに義実家へ行かなくていいという意見もありました。
『お正月は投稿者さんの実家で過ごせばいい。義実家は旦那に任せなよ』
『旦那だけ行かせたら？ 息子だけなら請求されないかもね』
夫婦での帰省が当たり前とされがちですが、負担が一方的なら見直してもよい、という考え方です。また、
『同じことを投稿者さんの実家にしていないなら、応じる必要はない』
という声もあり、平等性を重視する考えが示されました。どうしても断りにくい場合は、「親戚の体調が良くないから会っておきたい」と実家の事情を理由に帰省先を変えるなどの対応策を挙げるママもいました。
「割り切って従う」という現実路線
一方で、「年に一度だから割り切る」という意見もありました。ただし、それは無条件ではありません。
『年末年始だけと決めて支払う。その代わり他の行事には一切関わらない』
義実家や旦那さんの価値観を変えられないのであれば、自分のなかで線引きをする必要があるのでしょう。我慢ではなく、条件付きで関わるという姿勢は、ひとつの自己防衛と言えるのかもしれません。
「今の代で終わらせる」レボリューションを起こせ！
「旦那もこれが普通だと思っている」という投稿者さんの言葉に対し、慣習そのものを疑う声も。
『先祖代々そうしてきたのだろうね。やめたいなら投稿者さんの代で革命を起こしてみるとか』
『うちの父は、本家先代総領の葬儀とはいえ、「何百人もくるような葬儀は今の時代に合わない！」と、同世代の分家当主や地域の有力者を巻き込んで変えたよ』
このように時代に合わない慣習を話し合いで変えた経験談も寄せられています。投稿者さん自身も、「自分が親の立場なら、同じことは子どもにできない」と感じており、違和感があるようです。
決めるのは自分自身
最終的にママたちが伝えたのは、「どうするかを決めるのは自分」という現実でした。
『黙って従うか、行かないか』
『「良い嫁」を利用されるだけ。説教してあげなよ、口で勝てないとなると義実家なんて大人しくなるよ』
『もう少し自分が異端者になる強さも必要だと思う。わが子に受け継がせたくない文化は、行かないやらない、屈さないで覚悟を決める』
『旦那さんや義実家の言いなりになりたくないなら、「そんなことさせられるなら義実家には二度と行きません！」ってハッキリ言う。言えないなら……残念だけれど諦めて言うこと聞くしかないね』
『最悪、旦那と距離を取る選択肢もある』
まず旦那さんの意識を変えることが必要なのでしょう。でも変えられないのなら、投稿者さんが「行かない」と強い意志を見せる必要があるかもしれません。今の選択が、これから先のわが子の負担を左右する可能性もあります。
違和感を無視しないで
お正月の過ごし方は、家族それぞれでしょう。ただ、「昔からそうだから」「当たり前だから」と自分の違和感を押し殺す必要もないはずです。お金も労力も一方的に差し出す関係が、本当に家族と呼べるのか。一度立ち止まって考えることが、これからの自分を守る第一歩になるのかもしれません。