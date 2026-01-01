¡Ú¤Î¤ó¡Û¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤È¤È¤â¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª
ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï²«¿§ÃÏ¤ËÀÖ¤ä¥Ô¥ó¥¯¡¢ÀÄ¡¢ÎÐ¤ÎÂç¤¤Ê²ÖÌÏÍÍ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¿¶Âµ¤òÃå¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È±¤Ë¤Ï²«¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È»ç¤ÎÈ±¾þ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¿¼¤¤ÀÄ¿§¤ÎÂÓ¤ÈÀÖ¤¤ÂÓÄù¤á¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï´³»Ù¤Î¡Ø¸á¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇò¤¤ÇÏ¤ÎÃÖÊª¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¿·Ç¯¤ÎÁõ¾þ¤È¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¿·Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ ºòÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢´û¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤ª»Å»ö¤äÁÏºî³èÆ°¡¢µÇ°¤´¤È¤Ê¤É¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Âµ¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÇÏ¤ÎÃÖÊª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¡ÖËÜÇ¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û